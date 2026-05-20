杭州女治小疙瘩 2個月塗幾十種藥膏 臉上爛出「黑洞」

吳女士兩個月內用過的各種藥膏。（取材自極目新聞）

杭州一名40歲的吳女士，因右臉頰長出一顆不起眼的小疙瘩，在不清楚病因的情況下盲目塗抹數十種藥膏，更強行拔除膿栓，導致皮膚嚴重感染潰爛，右臉頰留下像「黑洞」的深大凹陷，不僅面臨永久毀容的風險，甚至險些引發全身性感染。

極目新聞報導，兩個多月前，吳女士發現右臉頰靠近下頜處長了一顆米粒大小的硬疙瘩，並伴隨微微疼痛。她以為只是普通的青春痘，便隨手塗抹祛痘藥膏，然而一周過去，臉上的疙瘩未見好轉，反而增大至黃豆大小，紅腫與疼痛感日益加劇。

吳女士因工作繁忙，未前往醫院就診，她上網搜尋偏方，兩個多月來陸續購買並輪流塗抹了幾十種藥膏，患處不僅沒有好轉，反而化膿發炎且持續擴大。

上個月，吳女士發現膿腫處長出一顆黃豆大小的硬栓，在未進行任何消毒的情況下，她用手強行將栓子拔出，臉頰隨即出現一個又深又大的空腔，還持續滲出血液與膿液。劇烈的疼痛伴隨灼熱感，吳女士連說話、進食都十分困難，連忙前往西湖大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院就診。 吳女士的臉上出現一個又深又大的凹洞。（取材自極目新聞）

皮膚性病科副主任醫師鐘劍波表示，患者就診時，右臉頰有一個直徑約2毫米的深洞，周圍紅腫明顯，膿液滲出且氣味難聞。經詳細詢問病史並安排磁共振檢查後，結果顯示膿腫已侵犯到咬肌表面。鐘劍波醫師指出，若再拖延就醫，細菌可能進一步擴散引發全身感染，甚至波及面部神經。

鐘劍波隨即為吳女士進行緊急清創手術，並開具抗感染藥物。由於感染情況嚴重且傷口較深，吳女士後續需要接受長達三至六個月的長期換藥治療，且極高機率會留下永久性疤痕。對此，吳女士懊悔表示：「現在我天天戴口罩不敢見人，真後悔沒及時去醫院。」

鐘劍波判斷，吳女士臉上的疙瘩是「皮脂腺囊腫合併感染」，並非普通青春痘，盲目塗抹祛痘藥膏只會刺激炎症擴散。此外，用手擠壓、拔栓會將細菌帶入深層組織，破壞皮膚結構，嚴重時甚至會引發咬肌間隙感染、顱內感染等併發症。

鐘劍波補充說明，許多來路不明的藥膏可能非法添加激素或抗生素，短期內看似有效，長期使用卻會破壞皮膚屏障，進而引發激素依賴性皮炎，導致炎症更加頑固。

他提醒，面部皮膚較為嬌嫩，出現異常疙瘩時切勿盲目混合使用多種藥膏，更不可自行擠壓、摳挖或拔栓，否則「小問題可能釀成大麻煩」。