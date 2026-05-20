滬男離家17年發現「被死亡」 妻1原因拒協助恢復身分

張工亮因離家17年，被法院宣判死亡而失去戶口。（視頻截圖）

70多歲、在上海土生土長的大爺張工亮（化名），因早年與家人賭氣離家出走長達17年，在法律上被宣告死亡並註銷戶口，從此無法搭乘大眾運輸工具、沒有醫保、不能正常租屋，生活陷入困境。由於妻子拒絕為其作證，張工亮遲遲無法恢復身分，後來在上海市靜安區人民法院法官前往安徽實地調查取得關鍵證據後，撤銷了死亡宣告，結束他17年來的漂泊。

綜合CCTV今日說法、新聞坊等媒體報導，張工亮為上海本地人，早年曾隨父母前往安徽省鳳陽縣插隊，至1980年代返回上海購屋落戶。在安徽期間，張工亮與劉固芬（化名）結識並於1992年結婚，婚後育有一女。

然而，婚後夫妻間爭吵不斷，加上父母相繼離世，張工亮遂於2001年8月以「外出打工」為由離家，此後17年間未與家人聯繫，輾轉多省靠打零工維生。

在外漂泊17年，2018年，張工亮欲返鄉辦理二代身分證以安享晚年，卻在前往派出所時得知，他自己早在2013年就已被法院宣告死亡，戶口也已被公安機關註銷。

原來，張工亮失蹤滿11年，妻子劉固芬因為落戶、女兒撫養等問題遇到阻礙，在2012年向法院申請宣告他死亡。2013年，法院在依法公告一年後，判決宣告張工亮死亡，其戶口也隨之註銷。

沒了身分，張工亮的生活陷入困境。他坦言自己從沒坐過地鐵，生病時因沒有醫保而不敢前往醫院，且租屋無法備案，只能擠在不足10平方公尺的小屋裡，日子過得捉襟見肘。

2018年6月，張工亮向上海市靜安區人民法院申請撤銷死亡宣告，依照規定，撤銷死亡宣告需要親友作證、居委會證明及DNA比對。而張工亮持有的第一代身分證資訊模糊無法核驗，原住所已拆遷導致居委會無法開立居住證明，父母亦已離世而無法進行DNA比對。

最後一條證明途徑是親友證言，但劉固芬因多年積怨，不願協助張工亮恢復身分。除了情感因素，張工亮猜測，當年他購買的房屋已經拆遷，妻女已分配到拆遷房與補償款，可能擔心他恢復身分後會主張分配財產。儘管張工亮一再表態這些錢自己一分不要，但妻女始終不願鬆口，張工亮只能撤回申請，繼續過著「無名無分」的日子。

然而，隨著年事漸高且健康狀況惡化，缺乏醫保看病成為重大問題。2025年9月，張工亮再次向靜安區法院提交撤銷死亡宣告的申請。承辦該案的法官在翻閱案卷後，認為張工亮在安徽鳳陽插隊20多年，那裡的村民說不定認識他。 法官白雲（見圖）在安徽找到了幫助張工亮恢復身分的關鍵證據。（視頻截圖）

2025年9月16日，法官一行驅車400多公里直奔安徽鳳陽，在村支書的引領下，找到張家當年的老宅遺址，並挨家挨戶走訪高齡村民。經調查，村內三分之二以上的老人對張工亮及其父母仍有清晰記憶，並表示願意作證。

法官當即在村內設立巡迴法庭公開審理此案，在取得村民證言與實地核查證據後，法院當庭宣判，撤銷原上海市閘北區人民法院於2013年宣告張工亮死亡的判決。

判決下達後，張工亮在靜安區屬地派出所順利辦理了新的戶口本與臨時身分證，也陸續辦妥手機卡、銀行卡，並順利申請社保與醫保，逐步重新適應普通公民的正常生活。

隨著張工亮又成了「合法公民」，依據法律規定，死亡宣告撤銷後，原婚姻關係會自動恢復，當年的拆遷財產亦有權進行分割。對此，張工亮表示：「這麼多年，我沒盡到丈夫和父親的責任，對不起她們母女。財產我一分不要，也不想打擾她們的生活了。」張工亮表示，接下來將會尋求機會起訴離婚，未來打算一個人安穩度日。