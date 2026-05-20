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湖北25歲研究生抗癌2年、27次化療…仍走了 母曾一夜白髮

中國新聞組／即時報導
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母親帶著王振在醫院治療。（取材自紅星新聞）
母親帶著王振在醫院治療。（取材自紅星新聞）

來自農村的25歲研究生王振在抗癌兩年後不幸離世，他生前歷經2次開胸手術、27次化療，仍未能戰勝病魔。臨終前仍牽掛父母，叮囑姊姊「好好照顧爸媽」。

紅星新聞報導，王振出生於湖北洪湖一處小山村，父母皆以務農維生。農閒時，父親靠做瓦匠貼補家用，母親則四處打零工維持生計。王振自幼懂事，年少時便跟著父母下田勞作，放學後還會自己做飯，盼能減輕家中負擔。他深知父母辛勞，因此始終努力讀書，希望透過教育改變命運。

2018年，王振以優異成績考入長江大學。本科期間，他長期利用課餘時間打工貼補生活費，曾擔任兼職收銀員、清潔工等。為了籌措研究生學費，他還曾在加油站從事每日12小時、兩班倒的工作。2022年，他順利考入石河子大學攻讀碩士學位。

王振生病後的照片。（取材自紅星新聞）
王振生病後的照片。（取材自紅星新聞）

王振生前曾在影片中表示，研究所期間，他發表過一篇中文核心論文，並完成一篇英文SCI論文初稿。「我很期待畢業後參加工作，讓操勞一輩子的父母享享清福。」

然而，2024年6月，正在攻讀研究所的王振開始頻繁咳嗽，隨後持續高燒，最終被確診罹患罕見的縱隔惡性腫瘤（混合生殖細胞瘤）。當時，他體內已有一顆9公分腫瘤，且癌細胞已多處轉移。

今年4月，王振曾透露，自患病以來已接受27次化療，「現在只能靠止痛藥才能睡覺，身體已經扛不住化療，但我還不想放棄。」兩年多來，他的治療費用已超過40萬元人民幣，家中不僅耗盡積蓄，也向親友借款籌措醫療費。

談及母親時，王振曾哽咽表示：「我生病後，媽媽頭髮一夜之間白了好多，心裡特別難受。」他也曾說，「媽媽太辛苦了！」王振母親表示，兒子於4月27日返回湖北洪湖老家，並於5月16日離世。彌留之際，王振對姊姊說：「我得了絕症，你要好好照顧爸媽，你答應我，我走了也放心。」

癌細胞 腫瘤

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