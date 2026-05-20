病人帶AI看法進診室 中國醫師破防 「該成立豆包醫院」

愈來愈多醫師遇到病人拿著AI小抄問診。（取材自觀察者網）

AI問診正快速改變中國醫療現場，從「豆包說我可能是間質性肺炎」到「DeepSeek建議我這樣治療」，愈來愈多患者帶著AI診斷結果走進診室，醫師除了看病，還得花時間與 AI「對答案」。AI的出現，一方面彌補了醫療資訊不對稱與醫療資源不足，另一方面也暴露出「AI幻覺」、誤診風險與責任歸屬等問題。當AI成為診室裡的「第三把椅子」，醫療體系正面臨挑戰。

觀察者網報導，近年來，中國各地醫院門診頻繁出現相似場景：患者剛坐下，便拿出手機，逐字念出AI給出的診斷結果，隨後反問醫師「它說得對嗎？」。許多醫師坦言，如今門診除了診斷病情，還得額外向患者解釋AI為何判斷錯誤、為何不能照著AI建議自行用藥。部分醫護人員甚至自嘲，「應該成立豆包醫院、DeepSeek醫院，讓患者直接找AI看病。」

對患者而言，AI問診的吸引力並不難理解，畢竟掛號等待時間長、門診問診時間短。相比之下，AI可以全天候回覆、反覆解釋檢查報告，甚至幫忙整理病史重點。不少患者在赴醫院前，會先將症狀輸入AI，生成「就診小抄」，以免進診室後因緊張遺漏資訊。

報導指出，部分醫師其實並不排斥患者使用AI。上海新華醫院血管外科主任歐敬民表示，相較於完全不了解自身病史的患者，「有備而來」反而能提升溝通效率。然而，真正的衝突往往出現在AI判斷與臨床診斷不一致時。AI根據症狀描述進行機率匹配，醫師則需結合患者氣色、呼吸狀況、觸診結果與病程變化進行綜合判斷，兩者邏輯並不相同。

但AI在醫療領域的優勢同樣明顯。大型語言模型能迅速調用海量醫學文獻、臨床指南與病例資料，在罕見病、跨科別疾病整合上展現強大能力。曾有美國母親將孩子多年未解的病歷輸入ChatGPT，AI成功推測出「脊髓栓系綜合症」，最終協助醫師確認病因並完成手術。AI也能快速更新最新臨床指南，甚至在醫學考試中取得接近頂尖醫師的成績。

然而，當資訊不足時，AI可能以極其肯定的語氣生成錯誤結論，也就是所謂的「AI幻覺」。有患者因長期相信AI對咳嗽症狀的低風險判斷，延誤數月後才確診活動性肺結核。醫界指出，AI最危險之處，往往不是明顯錯誤，而是給出讓患者誤以為「不用就醫」的答案。

此外，AI缺乏真正的責任承擔能力。專家認為，AI作為醫療輔助工具具有巨大潛力，但若逐漸參與最終醫療決策，相關監管與責任制度勢必要同步建立。否則，當AI成為診室中的「第三位發言者」，真正承擔後果的，仍然是患者與醫師。