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想嘗看看嗎？西安街頭「櫻桃夾饃」8元人民幣1個 還可加辣

中國新聞組／即時報導
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西安出現「櫻桃夾饃」。（視頻截圖）
西安出現「櫻桃夾饃」。（視頻截圖）

號稱「饃都」的西安，過去曾出現青椒肥腸夾饃、辣條夾饃，近日在西安首屆櫻桃節的市集上，則有攤主開發出「櫻桃夾饃」，超魔幻的搭配衝上網路熱搜，掀起「萬物皆可夾饃」的討論。

極目新聞報導，從網友曝光的攤位宣傳內容可見，業者將「櫻桃夾饃」定位為「西安人特供下午茶」，並推出多種客製化選項，包括半糖、全糖、加辣、不加辣，以及「剁50%碎」、「剁70%碎」、「多汁」、「少汁」等版本，每日限量販售100份。

攤位宣傳語更打出「饃饃一夾都像樣，萬物皆可往裡放」，展現濃厚的創意與話題性。

買過「櫻桃夾饃」的顧客描述，這款特色小吃是將櫻桃切碎後夾入饃中，售價為8元人民幣一個、15元兩個。

西安出現「櫻桃夾饃」。（取材自極目新聞）
西安出現「櫻桃夾饃」。（取材自極目新聞）

顧客聶女士表示，她是看見網路影片後特地前往嘗鮮，並購買一份不加辣版本。不過她坦言，「櫻桃是櫻桃的味道，饃是饃的味道。」另有多名網友表示，實際口感並沒有想像中特別驚艷，更多人是抱著獵奇與拍照打卡的心態前往體驗。

據白鹿視頻報導，攤主劉先生表示，使用的櫻桃全部來自陝西寶雞。由於正值西安首屆櫻桃節，因此特別設計這款「櫻桃夾饃」，希望打造傳統麵食文化與水果元素的跨界組合。

消息曝光後，也引發網友熱烈討論。不少人笑稱：「西安還真是萬物都可夾饃」、「後面會不會還有西瓜夾饃、草莓夾饃」。不過也有人戲稱是水果界黑暗料理：「肉夾饃失去了肉，就像愛情失去了靈魂」、「這算不算是對傳統肉夾饃的公開處刑？」

▲ 影片來源：Youtube平台＠@lanshuo-1979（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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