32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

中國美女網紅蕾蕾驚傳驟逝。(摘自微博)

擁有近9萬粉絲的中國網紅蕾蕾，驚傳於15日凌晨離世，享年32歲。其母親17日悲痛發布訃告，證實女兒已於15日凌晨2時40分過世，消息曝光後，大批粉絲湧入哀悼，難以接受她突然離開。

蕾蕾生前經常透過短影音分享生活日常與搞笑內容，累積384支作品，憑藉直爽個性與熱情形象圈粉無數。在粉絲眼中，她始終是個充滿活力、帶給大家歡樂的女孩。她生前最後身影，是在5月13日下午直播，當時她看起來精神狀況良好，依舊親切與粉絲互動，沒想到短短兩天後，她卻被發現孤獨地在一家賓館裡猝逝。

據親友透露，蕾蕾私下其實承受龐大生活壓力。她曾歷經離婚，是一名單親媽媽，獨自扶養年僅5歲的兒子，同時還需照顧年邁奶奶。好友形容，她一直都是「一個人撐起整個家」的堅強女性，如今突然離世，也讓外界格外心疼她留下的家人。

至於死因，網路上出現不少猜測，有人懷疑與長期熬夜、工作過勞或飲酒有關，但目前均未獲官方證實。轄區警方則表示，此案已排除刑事案件可能，詳細情況已告知家屬，不便對外透露。不少粉絲18日自發前往殯儀館送別，現場氣氛哀戚。19日上午8時38分，蕾蕾正式出殯，親友與粉絲也陪她走完人生最後一程。