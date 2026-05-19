網購2000元熊貓擺件放門口 成都店主為何被索賠10萬？

小林稱自己拒絕和解。（視頻截圖）

四川成都一家甜品店因在門口擺放網購的2000元熊貓雕塑擺件，日前遭北京一家公司起訴侵犯「展覽權」並索賠10萬（人民幣，下同）。甜品店老闆小林表示十分無奈，並稱：「我是正規平台買的，有購買記錄。我真的不知道熊貓還有『主人』。」並指對方應去告生產廠家而非告自己。此案在法院開庭審理後，目前正等待判決結果。

台州晚報報導，小林於一年多前開店時，在電商 平台花費2000元（人民幣，下同）購買了一款1.2公尺高的熊貓雕塑擺件，因店內空間不足而擺放在門口。日前她收到法院傳票 ，原告公司出示熊貓美術系列作品的著作權證書，指控其侵權並索賠10萬。小林表示，購買時商品頁面與商家均未提示版權問題，且該擺件與原告的畫作並不完全相同。

「法官當時也說了，他們應該去告生產廠家，為什麼要來告我？」該案庭審期間，原告律師一度將索賠金額降至1萬多元，隨後又提出要求小林承擔5000多元的差旅費，但小林均拒絕和解，並質疑原告應起訴生產廠家而非身為消費者的店家。法院最終宣布休庭，並未當庭宣判。

報導指出，此類商戶因擺件引發的著作權糾紛並非個例。2025年3月，河南 開封一名民宿經營者也因在網上花費3000多元購買小熊擺件擺放於前台，遭原告公司指控侵犯展覽權及外觀設計專利權，並索賠3.8萬。

針對此類法律問題，河南澤槿律師事務所主任付建律師受訪時指出，根據「中華人民共和國著作權法」相關規定，如果使用者能夠證明產品具有合法來源，可以不承擔賠償責任。不過付建也提到，若原告能提供著作權登記證書或設計底稿，未經同意複製並購買進行展覽仍屬於侵權行為。