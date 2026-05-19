我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳Meta啟動全球裁員「改善AI流程」引員工反彈

「In-N-Out」台灣快閃 數百人搶排 有人喊高價收購

網購2000元熊貓擺件放門口 成都店主為何被索賠10萬？

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小林稱自己拒絕和解。（視頻截圖）
小林稱自己拒絕和解。（視頻截圖）

四川成都一家甜品店因在門口擺放網購的2000元熊貓雕塑擺件，日前遭北京一家公司起訴侵犯「展覽權」並索賠10萬（人民幣，下同）。甜品店老闆小林表示十分無奈，並稱：「我是正規平台買的，有購買記錄。我真的不知道熊貓還有『主人』。」並指對方應去告生產廠家而非告自己。此案在法院開庭審理後，目前正等待判決結果。

台州晚報報導，小林於一年多前開店時，在電商平台花費2000元（人民幣，下同）購買了一款1.2公尺高的熊貓雕塑擺件，因店內空間不足而擺放在門口。日前她收到法院傳票，原告公司出示熊貓美術系列作品的著作權證書，指控其侵權並索賠10萬。小林表示，購買時商品頁面與商家均未提示版權問題，且該擺件與原告的畫作並不完全相同。

「法官當時也說了，他們應該去告生產廠家，為什麼要來告我？」該案庭審期間，原告律師一度將索賠金額降至1萬多元，隨後又提出要求小林承擔5000多元的差旅費，但小林均拒絕和解，並質疑原告應起訴生產廠家而非身為消費者的店家。法院最終宣布休庭，並未當庭宣判。

報導指出，此類商戶因擺件引發的著作權糾紛並非個例。2025年3月，河南開封一名民宿經營者也因在網上花費3000多元購買小熊擺件擺放於前台，遭原告公司指控侵犯展覽權及外觀設計專利權，並索賠3.8萬。

針對此類法律問題，河南澤槿律師事務所主任付建律師受訪時指出，根據「中華人民共和國著作權法」相關規定，如果使用者能夠證明產品具有合法來源，可以不承擔賠償責任。不過付建也提到，若原告能提供著作權登記證書或設計底稿，未經同意複製並購買進行展覽仍屬於侵權行為。

小林甜點店門口的熊貓擺飾（目前已遮蓋住） 。（取材自台州晚報）
小林甜點店門口的熊貓擺飾（目前已遮蓋住） 。（取材自台州晚報）

河南 電商 傳票

上一則

「貓跳台」放窗邊竟起火 竟是這個效應惹禍

延伸閱讀

山東「東尼」理髮店 遭英公司提告侵權 律師：不是碰瓷

山東「東尼」理髮店 遭英公司提告侵權 律師：不是碰瓷
謊稱網購榴槤發霉要求退款 還罵哭客服 20多歲女罕見被行拘

謊稱網購榴槤發霉要求退款 還罵哭客服 20多歲女罕見被行拘
無坡道櫃枱高都挨告「職業原告」委1律所興訟數千件

無坡道櫃枱高都挨告「職業原告」委1律所興訟數千件
杜娃黎波怒告三星「盜圖印包裝」賣電視 求償1500萬美元

杜娃黎波怒告三星「盜圖印包裝」賣電視 求償1500萬美元

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長