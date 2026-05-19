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月入5萬…景區全職「陪爬」火熱 爬著爬著「擦邊」了

中國新聞組／北京19日電
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在中國各大名山旅遊旺季之際，一項名為「陪爬」的職業悄然興起，有全職者在旺季除去極端天氣，月收入可達3至5萬（人民幣，下同）。該服務提供背包、撐傘、導覽與情緒價值，但也因肢體接觸讓活動走味，正如評論所稱「很容易遊走在清白的服務和曖昧的想像之間」。

泰山夏季的陪爬生意火熱。（取材自觀察者網）
泰山夏季的陪爬生意火熱。（取材自觀察者網）

觀察者網引述視覺志報導，在閒魚等平台上搜索「陪爬」，相關帖子數量眾多，服務價格從幾百元到上千元不等。兼職學生可藉此賺取生活費，而部分體育生畢業後加入全職陪爬，在旺季除去極端天氣，月收入可達3至5萬。先前曾有兩位女士帶孩子爬泰山，雇用24位陪爬並花費將近3萬的個案，由陪爬人員輪流抱著孩子上山。

陪爬服務的核心在於分擔登山體力消耗並提供情緒價值。陪爬人員除了替顧客背負含有水、能量棒、急救包與衝鋒衣的重物外，還負責悉心探路、提示路況、全程撐傘與拍照。在長達數小時的登山過程中，陪爬人員透過高情商的對話聆聽顧客心聲。有消費者表示，花500元請陪爬，「從頭到尾照顧我、誇我、讓我開心，比談戀愛體驗感還好」。

休息時，陪爬貼心捶腿。（取材自觀察者網）
休息時，陪爬貼心捶腿。（取材自觀察者網）

然而，陪爬服務發生在山野之間，因台階陡峭或路面濕滑而天然需要肢體借力，例如伸手扶一把或牽住手腕。部分陪爬團隊甚至將「公主抱」或扛在肩上的素材製成宣傳片，儘管團隊解釋稱，只有在客人主動要求下才會提供幫助，但已引發網友對於服務「擦邊」的質疑，使服務邊界在花錢購買的關係中變得模糊。

這股陪伴經濟的浪潮不僅限於登山。在龐大的陪伴經濟版圖中，線上已發展出電競「陪玩師」與深夜「哄睡服務」；線下則延伸至劇本殺「戀陪本」、帥哥陪拍畢業照、景區專屬地陪，以及「一日男友/女友」等明碼標價的親密關係場景。數據顯示，在陪爬、伴遊、一日男友等細分領域中，女性付費用戶比例已經過半。

有些陪爬團隊，把「公主抱」素材做成宣傳片，影片裡，小哥把女遊客橫抱在胸前，或是扛...
有些陪爬團隊，把「公主抱」素材做成宣傳片，影片裡，小哥把女遊客橫抱在胸前，或是扛在肩上。（取材自觀察者網）

隨著情感與陪伴被明碼標價，相關新興職業也因缺乏約束機制而衍生風險。由於此類消費多缺乏平台依靠、合同規範、錄音及第三方監督，全靠當事人雙方口頭約定，一旦邊界被越過便難以維權。在黑貓投訴平台上，已有消費者反映下單陪玩後遭遇持續言語騷擾、辱罵，甚至收到隱私部位照片等極端案例，導致消費者出現情緒焦慮與睡眠受影響等問題。

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