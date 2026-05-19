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寧波商場舉辦「偷吃大賽」掀回憶殺…想當年被老師抓包

中國新聞組／北京19日電
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偷吃泡飯比賽現場。（取材自九派新聞）
偷吃泡飯比賽現場。（取材自九派新聞）

上課偷吃東西會被老師罵，但近日在浙江寧波卻舉辦了一場「偷吃大賽」，冠軍獎品是一克的黃金米粒，吸引超過2000人報名參加。

九派新聞報導，這場「課堂偷吃」大賽的活動負責人鮑先生表示，比賽的靈感來自許多人對學生時代的回憶，希望透過模擬課堂場景，重現過去偷偷在教室吃零食的經驗。比賽全程不收報名費，相關費用均由商場承擔，吸引了從幼稚園小朋友到6、70歲的退休大爺，共超過2000人參加。

▲ 影片來源：YouTube＠dod4892（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

比賽從中午一路進行到晚間9時，參賽者需在「老師」巡視下偷吃食物，一旦被抓到，就要接受罰站30秒的懲罰。鮑先生透露，小學生在比賽中表現尤其突出，「堪稱職業選手」，甚至沒有任何一個小朋友被抓到罰站。

最終，冠軍由一名30多歲男子奪下，獲得價值約1400元（人民幣，約206美元）的一克黃金金米粒。主辦方表示，活動結束後不少參賽者意猶未盡，希望未來再舉辦第二場。

偷吃泡飯比賽現場。（視頻截圖）
偷吃泡飯比賽現場。（視頻截圖）

無獨有偶，山東濟南近日也有商場舉辦「偷吃煎餅大賽」，同樣採用模擬課堂形式進行。參賽者需要在「老師」與助教巡邏下偷偷吃完煎餅，若被抓到偷吃，會被貼上「罪證標籤」並罰站30秒，成功吃完整份煎餅並舉手高喊「煎餅自由」即可晉級。

濟南活動由商場內餐飲品牌主辦，並邀請喜劇演員高衛鈞擔任「監考老師」。有參賽者表示，整場比賽氣氛輕鬆搞笑，「台上有人講課，台下偷吃煎餅，看誰吃得快又不被發現。」

濟南商場工作人員表示，當天活動吸引數百位市民參與，最終優勝者獲得「偷吃煎餅之王」模擬獎牌、證書以及雙人餐券，第二、三名參賽者也獲得餐券與禮包等獎品。主辦方透露，由於活動反應熱烈，後續仍計畫持續推出類似主題活動。

這場活動在網路上掀起熱議，不少網友留言表示「太會玩了」、「感覺像小時候玩的躲避老師遊戲」，連演員江語晨都留言詢問「怎麼報名」。

偷吃煎餅比賽現場。（取材自上游新聞）
偷吃煎餅比賽現場。（取材自上游新聞）

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