加拿大開放中國電動汽車進口 經銷商迫不及待了

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，在加拿大 開放中國電動汽車進口後，一些加拿大經銷商已經迫不及待想要銷售中國電動汽車了。

世紀汽車集團和西格瑪汽車集團的CEO邁克爾·麥吉利夫雷負責管理加拿大新斯科舍省和新不倫瑞克省10家汽車經銷店，他認為，中國電動車 進入加拿大市場，可能會改變行業格局，「這將會讓人們大開眼界」。

加拿大允許每年進口4.9萬輛中國電動汽車，並享受6.1%的最惠國關稅 ，配額數量將按一定比例逐年增長。麥吉利夫雷正努力成為加拿大銷售進口中國電動汽車的經銷商之一。

今年4月，他與其他加拿大經銷商一同參加北京車展，以與中國汽車製造商建立聯繫，並親身體驗那些未來可能出口到加拿大的轎車和SUV車型。麥吉利夫雷說，「中國汽車給我留下了非常深刻的印象，它們使用一流材料。外觀設計令人驚嘆，駕駛體驗也非常出色。」

電動汽車關稅的降低也讓中國汽車製造商確信，是時候在加拿大設立經銷店了。

據報導，加拿大民眾也對中國電動汽車感到好奇，並渴望有機會購買。「這肯定會帶來更多機會，讓人們有更多選擇，去挑選不同的車型」。

加拿大將享受低關稅待遇的中國電動車銷量限制在僅4.9萬輛，是加拿大政府為允許中國車企進入本國汽車市場設置「安全護欄」的一種方式。

「他們對於放行的規模相當謹慎」，汽車行業諮詢公司S&P Global Mobility預測戰略副總裁邁克爾·羅比內(Michael Robinet)表示，「3%到5%的市場份額雖然可觀，但不足以顯著改變競爭格局」。