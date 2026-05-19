退學生物博士「耿同學」 舉報5權威學者論文造假

全職科普博主「耿同學講故事」（下稱「耿同學」）自今年4月中旬起，接連實名舉報五名手握「國家傑青」、「長江學者」等頂尖頭銜的高校學者團隊涉嫌學術造假。(取材自觀察者網)

中國學術界近日掀起一場震驚四方的論文打假風暴。全職科普博主「耿同學講故事」（下稱「耿同學」）自今年4月中旬起，接連實名舉報五名手握「國家傑青」、「長江學者」等頂尖頭銜的高校學者團隊涉嫌學術造假，事件迅速發酵，多間涉事大學已緊急啟動調查；其中，同濟大學已率先發布通報，確認論文存在學術不端，涉事院長已被免職並降級。

17日晚，「耿同學」再度發布重磅影片，直言仍握有大量「傑青造假」素材，並直接點名同濟大學、華東師範大學、湖南大學和中山大學等四所高校共五名傑青，指其發表於頂尖科學期刊《自然》（Nature）正刊及子刊的論文涉嫌嚴重造假，他在影片中強硬表示：「給傑青們一個自查機會，拒不整改，再行舉報」。

據悉，「耿同學」畢業於吉林大學生物學本碩，原為北京航空航天大學生物專業博士五年級學生，去年5月因不滿科研風氣而選擇退學。

截至目前，被他公開舉報的五名權威學者包括：同濟大學生命科學與技術學院院長王平、南開大學生命科學學院院長陳佺、中山大學腫瘤防治中心副主任康鐵邦、中山大學生命科學學院副院長鄺棟明以及上海大學轉化醫學研究院院長蘇佳燦。

令人震驚的是，「耿同學」透露，這些被曝光的造假論文手法其實非常笨拙，編造者甚至沒有花心思去做一組隨機數據，而是完全隨心所欲地人為亂填。他直言，這次打假的線索主要來自學術圈內的朋友與熱心網友爆料，自第一條打假影片發出後，他已收到超過100條爆料。

隨著風暴愈演愈烈，「耿同學」坦言正承受各方巨大壓力。他在受訪時透露，近期曾接到神秘來電詢問「有沒有談的空間，看您這邊有什麼需求」。家人也因擔憂他遭打擊報復，勸阻他不要再發聲。

「耿同學」表示，目前能打的假基本已篩查完畢，「這一輪打假後，應該不會再繼續了」。他感到最失望的一點在於，至今沒有任何一篇問題論文是由官方主動徹查發現的，全部依賴體制外的舉報。

此事件引發輿論對學術不端與學術腐敗的強烈討伐。媒體評論指出，理工科學領域的造假具有極高的專業門檻，雖然「耿同學」以極高的效率扮演了「學術圈最嚴厲的父親」，但營造風清氣正的學術生態，絕不能只依靠一兩個勇敢的體制外個體，或是偶然的網路爆料。

權威媒體紛紛呼籲，科研相關單位和行業主管部門應當負起首要責任。中國學術界亟須反思現有體制內監督機制的「失靈」問題，必須將「非常規打假」轉化為「日常性監督」，建立長效信用機制，才能真正讓每一筆國家科研資金都用到實處。