爆火短劇內鬥戲碼遭腦補？潔麗雅家族合影被大做文章

潔麗雅高調舉辦創立40周年慶典。(取材自微博)

中國老牌紡織企業「潔麗雅」近日舉辦40周年慶，一張家族成員合影遭網友過度解讀，強行帶入2024年爆火短劇「毛巾帝國」中「霸總二叔vs廢柴嫡孫」內鬥人設，腦補成現實版豪門爭產劇。隨著輿論走向失控、演變成惡意抹黑，潔麗雅18日晚間發布嚴正聲明，並稱已向公安機關報案，當事人「毛巾少爺」石展承也發聲致歉，呼籲網友理性、切勿造謠。

這場全民圍觀的「現實版『溏心風暴』」，其流量密碼最早可追溯至2024年。當時，潔麗雅創始人石昌佳之孫石展承（網名「毛巾少爺」）自編自導自演，推出了一部名為「毛巾帝國」系列網路短劇，該劇以幽默調侃方式，虛實結合地演繹了傳統製造業企業的傳承故事。劇中「忙碌的爺，領獎的爸，反派的叔和閒置的我」等金句迅速爆火出圈，全網播放量破億。

劇中，石展承將自己包裝成被發配邊疆踩縫紉機的「廢柴嫡長孫」，而他的二叔——現實中畢業於英國名校、現任潔麗雅總裁的石晶，則被塑造成精明幹練、手握實權的「留英歸來霸總二叔」。這對叔侄在劇中「相愛相殺」的內鬥情節，成功為潔麗雅貼上年輕化標籤，也讓大批網友「嗑」上這段豪門恩怨設定。

然而，2024年埋下的流量種子，卻近日40周年慶典上遭遇輿論反噬，一張家族核心成員圍繞蛋糕的合影流出，部分沉迷於短劇劇情的網友，開始將虛構情節強行帶入現實。

網友發現，身為「嫡長孫」的石展承在合影中站位邊緣、神情略顯尷尬，而二叔石晶則氣場全開。一時間，「嫡長孫奪權失敗」、「廢柴少爺現實中被邊緣化」等傳聞甚囂塵上。輿論發酵後，網友更進一步深挖石家的家庭成員歷史與股權結構，甚至編造出涉及長輩重組家庭的離譜倫理謠言。

面對持續升級的網絡不當言論，潔麗雅家居股份有限公司於18日深夜打破沉默，發表嚴正聲明指出，各類惡意揣測不斷擴散，已對公司正常經營秩序造成惡劣影響，也對相關當事人名譽造成嚴重傷害，目前已就「私生子」等嚴重失實、涉嫌誹謗謠言，請求公安機關介入查處。

「毛巾少爺」石展承也在社群平台發聲致歉，坦言未第一時間澄清是誤判了形勢，沒想到網友會去相信「比短劇還離譜的事情」。

對此，有評論文章指出，潔麗雅藉由短劇將家族關係「娛樂化」雖在早期成功斬獲流量，但刺激狗血的劇情撐不起企業的未來，靠八卦博來的流量，最終只會成為燙手的山芋。

石晶。(取材自百度百科)

潔麗雅高調舉辦創立40周年慶典。(取材自微博)