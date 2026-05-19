我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

爆火短劇內鬥戲碼遭腦補？潔麗雅家族合影被大做文章

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
潔麗雅高調舉辦創立40周年慶典。(取材自微博)
潔麗雅高調舉辦創立40周年慶典。(取材自微博)

中國老牌紡織企業「潔麗雅」近日舉辦40周年慶，一張家族成員合影遭網友過度解讀，強行帶入2024年爆火短劇「毛巾帝國」中「霸總二叔vs廢柴嫡孫」內鬥人設，腦補成現實版豪門爭產劇。隨著輿論走向失控、演變成惡意抹黑，潔麗雅18日晚間發布嚴正聲明，並稱已向公安機關報案，當事人「毛巾少爺」石展承也發聲致歉，呼籲網友理性、切勿造謠。

這場全民圍觀的「現實版『溏心風暴』」，其流量密碼最早可追溯至2024年。當時，潔麗雅創始人石昌佳之孫石展承（網名「毛巾少爺」）自編自導自演，推出了一部名為「毛巾帝國」系列網路短劇，該劇以幽默調侃方式，虛實結合地演繹了傳統製造業企業的傳承故事。劇中「忙碌的爺，領獎的爸，反派的叔和閒置的我」等金句迅速爆火出圈，全網播放量破億。

劇中，石展承將自己包裝成被發配邊疆踩縫紉機的「廢柴嫡長孫」，而他的二叔——現實中畢業於英國名校、現任潔麗雅總裁的石晶，則被塑造成精明幹練、手握實權的「留英歸來霸總二叔」。這對叔侄在劇中「相愛相殺」的內鬥情節，成功為潔麗雅貼上年輕化標籤，也讓大批網友「嗑」上這段豪門恩怨設定。

然而，2024年埋下的流量種子，卻近日40周年慶典上遭遇輿論反噬，一張家族核心成員圍繞蛋糕的合影流出，部分沉迷於短劇劇情的網友，開始將虛構情節強行帶入現實。

網友發現，身為「嫡長孫」的石展承在合影中站位邊緣、神情略顯尷尬，而二叔石晶則氣場全開。一時間，「嫡長孫奪權失敗」、「廢柴少爺現實中被邊緣化」等傳聞甚囂塵上。輿論發酵後，網友更進一步深挖石家的家庭成員歷史與股權結構，甚至編造出涉及長輩重組家庭的離譜倫理謠言。

面對持續升級的網絡不當言論，潔麗雅家居股份有限公司於18日深夜打破沉默，發表嚴正聲明指出，各類惡意揣測不斷擴散，已對公司正常經營秩序造成惡劣影響，也對相關當事人名譽造成嚴重傷害，目前已就「私生子」等嚴重失實、涉嫌誹謗謠言，請求公安機關介入查處。

「毛巾少爺」石展承也在社群平台發聲致歉，坦言未第一時間澄清是誤判了形勢，沒想到網友會去相信「比短劇還離譜的事情」。

對此，有評論文章指出，潔麗雅藉由短劇將家族關係「娛樂化」雖在早期成功斬獲流量，但刺激狗血的劇情撐不起企業的未來，靠八卦博來的流量，最終只會成為燙手的山芋。

石晶。(取材自百度百科)
石晶。(取材自百度百科)

潔麗雅高調舉辦創立40周年慶典。(取材自微博)
潔麗雅高調舉辦創立40周年慶典。(取材自微博)

石展承。(取材自百度百科)
石展承。(取材自百度百科)

上一則

人生低谷時 孫楊曾致電同鄉馬雲求教 跨界對話衝熱搜

下一則

AI生成假憑證 真的有人在豆包預約餐廳 結局曝光

延伸閱讀

橙子爸質問香蕉媽「孩子咋是草莓？」 水果AI短劇瘋傳

橙子爸質問香蕉媽「孩子咋是草莓？」 水果AI短劇瘋傳
李現化身張婧儀「專屬攝影師」 網：劇中暗戀照進現實

李現化身張婧儀「專屬攝影師」 網：劇中暗戀照進現實
真該道歉…看「給阿嬤的情書」偷拍還PO網 女星盧昱曉翻車

真該道歉…看「給阿嬤的情書」偷拍還PO網 女星盧昱曉翻車

父喊話斷絕關係 「時代少年團」嚴浩翔淚灑演唱會 1句話洩心情

父喊話斷絕關係 「時代少年團」嚴浩翔淚灑演唱會 1句話洩心情

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長