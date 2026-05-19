我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

更便宜、更靈活…英媒：中國AI影片生成技術超越美國

記者張鈺琪╱北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Seedance 2.0生成的視頻，一度引爆海外社交媒體。(取材自AI生成)
Seedance 2.0生成的視頻，一度引爆海外社交媒體。(取材自AI生成)

據觀察者網引述英國「金融時報」18日報導，中國人工智慧（AI）團隊在影片生成領域已超越美國競爭對手。報導指出，影片生成是生成式AI的關鍵戰場之一，正快速應用於廣告、電商和娛樂領域。

報導稱，字節跳動、快手等公司正利用龐大的短影音資料庫訓練系統，使其相較美國企業具有優勢。文章認為，這一轉變標誌著AI競賽的一個分水嶺。儘管OpenAI、Google和Anthropic仍在大型語言模型、程式編寫等AI領域占據主導地位，但在影片工具的品質和實用性方面，已落後於中國產品。

報導指，訓練影片模型需要大量高品質素材，而中國平台透過短影音應用及其生成的數據，在這一領域占據優勢。部分專家也將美國在影片生成領域落後，歸因於美國較嚴格的內容版權規定。

製作AI生成內容的新創公司Director AI創辦人蔣（Ben Chiang）表示，「我們試用過的多數美國模型在影片生成方面均表現不佳」。該公司主要使用快手開發的可靈，也會依任務和成本，在字節跳動Seedance 2.0及新創公司MiniMax的海螺之間切換。

報導指，可靈、Seedance 2.0和阿里發布的「歡樂馬」等中國應用，在Arena最佳影片模型排行榜上均名列前茅。該排行榜根據用戶在獨立平台上的投票得出，被認為比部分模型基準測試系統更能反映實際應用表現。

不過Google的Veo 3模型也具競爭力。專家表示，該工具優勢在於可存取YouTube影片素材，但對開發者設有更多內容保障措施和限制。

報導稱，字節跳動和快手營運全球最大的短影音平台，能取得海量專有影片數據，形成競爭對手難以複製的訓練優勢；相較文字資料，影片內容也較難大規模抓取。

報導指，生成影片所需的運算成本遠高於文字或音訊，使大規模部署成本高昂。對個人創作者而言，中國工具通常比西方工具更便宜、更靈活，並提供訂閱或按需付費制度，方便快速測試。

報導續指，對基於影片生成技術開發應用的企業而言，中國工具近期品質快速提升，正在開啟新的商業機會。為電商網站提供影片基礎設施的Firework執行長楊文森表示，過去AI影片「尷尬又生硬」，難以達到品牌標準，但現在已經進展到難以分辨是真人還是AI生成。

他舉例，一家零售商曾要求為產品頁面建立10萬支影片，若沒有AI，成本將高得難以負擔；如今每項產品都可以擁有自己的影片，甚至可針對不同客群製作多個版本。

阿里巴巴ATH確認「歡樂馬」HappyHorse 為旗下創新事業部研發。（取材自...
阿里巴巴ATH確認「歡樂馬」HappyHorse 為旗下創新事業部研發。（取材自微博）

中國AI影片生成工具「可靈3.0」系列模型已於2026年2月上線。（觀察者網）
中國AI影片生成工具「可靈3.0」系列模型已於2026年2月上線。（觀察者網）

「歡樂馬」生成的一部皮克斯風格的短片。（視頻截圖）
「歡樂馬」生成的一部皮克斯風格的短片。（視頻截圖）

金融時報18日報導，中國AI團隊在影片生成領域已超越美國競爭對手。圖為TikTo...
金融時報18日報導，中國AI團隊在影片生成領域已超越美國競爭對手。圖為TikTok母公司字節跳動。（美聯社）

Seedance 2.0生成的視頻，一度引爆海外社交媒體。(取材自AI生成)
Seedance 2.0生成的視頻，一度引爆海外社交媒體。(取材自AI生成)

Google 人工智慧

上一則

AI生成假憑證 真的有人在豆包預約餐廳 結局曝光

下一則

川普返美後立馬連發15照片 分享他眼中的「中國記憶」

延伸閱讀

中國AI應用排名第一 豆包趁勢推出付費版

中國AI應用排名第一 豆包趁勢推出付費版
美媒：DeepSeek首輪融資最多達500億人民幣 梁文鋒或參投4成

美媒：DeepSeek首輪融資最多達500億人民幣 梁文鋒或參投4成
醫生肖像遭AI深偽用於廣告 美國醫學會呼籲立法

醫生肖像遭AI深偽用於廣告 美國醫學會呼籲立法
AI製作會議紀錄看似方便 律師卻說法律風險猶如定時炸彈

AI製作會議紀錄看似方便 律師卻說法律風險猶如定時炸彈

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長