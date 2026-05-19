我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

國際獲獎片「監獄媽媽」涉篡改事實 遭抵制緊急停映

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「監獄來的媽媽」電影劇照。（取材自長沙晚報網）
「監獄來的媽媽」電影劇照。（取材自長沙晚報網）

電影「監獄來的媽媽」在國際獲獎被譽為「女性題材神作」，原定於5月30日在中國上映，因主創團隊在製作與宣傳中涉嫌篡改司法事實，在宣傳期引發社會公眾與媒體的強烈質疑。面對全網排山倒海的抵制與批評，製片方已於近日緊急暫緩上映計畫，相關主創網路帳號亦遭全平台封禁。

「監獄來的媽媽」由秦曉宇執導，宣稱根據女主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷改編，並由其本人「本色出演」。影片與宣發全程將核心情節包裝為：主角長期遭受丈夫嚴重的家庭暴力，在生命受到威脅、極度無助的絕望情況下「失手反殺」丈夫，強調「正當防衛」、「受暴女性救贖」與「母愛無罪」等主題，講述她服刑出獄後修復親情、獲得家屬諒解的過程。

然而，媒體與公眾查閱2009年陝西當地法院的終審判決書發現，司法認定的事實與電影劇情存在顯著差異。

判決書顯示，當事人當初是家庭瑣事與丈夫發生爭吵，隨後持19厘米長的水果刀刺擊丈夫胸部，致其主動脈破裂當場死亡。

司法文書中並無任何遭受長期家暴的認定，且當年的證人證言均指出夫妻二人「平時關係較好」，無證據顯示死者當時實施了嚴重的暴力威脅。

此一事實與電影敘事的反差，隨即引發輿論的強烈批評，指責影片為了商業市場與戲劇效果，公然篡改、重新建構司法定論，嚴重誤導大眾認知。

更令外界不滿的是，電影以「真實事件」為宣傳口號，卻完全忽視死者家屬的感受。死者家屬透過媒體表示，影片刻意美化行凶者、醜化逝者，將一樁家庭悲劇變成商業電影的賣點，對他們造成二次傷害。

「監獄來的媽媽」女主角趙簫泓上台領獎瞬間。（取材自長沙晚報網）
「監獄來的媽媽」女主角趙簫泓上台領獎瞬間。（取材自長沙晚報網）

上一則

收賄14.5萬美元 香港總督察何兆東承認4項控罪

下一則

無視恒大做假帳 羅兵咸遭索償82億美元 香港史上金額最大

延伸閱讀

電影「世紀血案」爭議 李千娜怒告詐欺 製作團隊今出庭

電影「世紀血案」爭議 李千娜怒告詐欺 製作團隊今出庭
清華女博士控夫雇6人街頭搶娃 母子分離200天仍未團聚

清華女博士控夫雇6人街頭搶娃 母子分離200天仍未團聚
真該道歉…看「給阿嬤的情書」偷拍還PO網 女星盧昱曉翻車

真該道歉…看「給阿嬤的情書」偷拍還PO網 女星盧昱曉翻車

財大女生逆襲影壇…李思潼演「阿嬤情書」 導演曝：從短視頻撈到的

財大女生逆襲影壇…李思潼演「阿嬤情書」 導演曝：從短視頻撈到的

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長