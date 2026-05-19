國際獲獎片「監獄媽媽」涉篡改事實 遭抵制緊急停映

「監獄來的媽媽」電影劇照。（取材自長沙晚報網）

電影「監獄來的媽媽」在國際獲獎被譽為「女性題材神作」，原定於5月30日在中國上映，因主創團隊在製作與宣傳中涉嫌篡改司法事實，在宣傳期引發社會公眾與媒體的強烈質疑。面對全網排山倒海的抵制與批評，製片方已於近日緊急暫緩上映計畫，相關主創網路帳號亦遭全平台封禁。

「監獄來的媽媽」由秦曉宇執導，宣稱根據女主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷改編，並由其本人「本色出演」。影片與宣發全程將核心情節包裝為：主角長期遭受丈夫嚴重的家庭暴力，在生命受到威脅、極度無助的絕望情況下「失手反殺」丈夫，強調「正當防衛」、「受暴女性救贖」與「母愛無罪」等主題，講述她服刑出獄後修復親情、獲得家屬諒解的過程。

然而，媒體與公眾查閱2009年陝西當地法院的終審判決書發現，司法認定的事實與電影劇情存在顯著差異。

判決書顯示，當事人當初是家庭瑣事與丈夫發生爭吵，隨後持19厘米長的水果刀刺擊丈夫胸部，致其主動脈破裂當場死亡。

司法文書中並無任何遭受長期家暴的認定，且當年的證人證言均指出夫妻二人「平時關係較好」，無證據顯示死者當時實施了嚴重的暴力威脅。

此一事實與電影敘事的反差，隨即引發輿論的強烈批評，指責影片為了商業市場與戲劇效果，公然篡改、重新建構司法定論，嚴重誤導大眾認知。

更令外界不滿的是，電影以「真實事件」為宣傳口號，卻完全忽視死者家屬的感受。死者家屬透過媒體表示，影片刻意美化行凶者、醜化逝者，將一樁家庭悲劇變成商業電影的賣點，對他們造成二次傷害。