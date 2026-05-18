從冰箱貼、胸章到毛絨玩具「義烏製造」備戰世界盃

5月15日，義烏一名商戶展示獲授權的世界盃周邊產品。（新華社）

距離2026年美加墨世界盃 足球賽開賽還有不到一個月，被譽為「世界超市」的義烏有不少店舖已經能看到世界盃周邊產品了。

「大批量產品從今年1月開始陸續發貨，趕在春節前基本都發完了，春節後接的都是一些返單。」經營戶陶洋說，她從去年10月就開始接到世界盃相關商品的訂單，包括帶有墨西哥 、美國、哥倫比亞 等國家國旗元素的保溫杯、塑料水杯、帽子、風扇等小商品。

在很多經營戶看來，今年世界盃相關訂單的「預熱期」較往屆明顯提前，大家不再被動地等訂單來了再趕工，而是提前布局設計、提前申請專利、提前鎖定產能。

義烏國際商貿城拍攝的足球。（新華社）

在義烏國際商貿城三區，經營戶溫從見正在整理一摞球迷服，每個國家有兩到四款，配色、紋樣、領口細節各不相同。

溫從見從事球衣外貿多年，啟動得比同行們更早。去年初，世界盃參賽球隊名單尚未確定，他就開始設計球衣，冒著一定的風險預測出線名額，並在海外同步申請了外觀專利。

「申請專利比較麻煩，時間比較久。」溫從見說，但他很清楚，專利不僅是「護身符」，更是議價籌碼，有了專利後，產品價格能提升兩成左右。憑藉往屆大賽積攢下來的口碑和專利優勢，本屆世界盃溫從見拿下巴西、阿根廷等球隊的官方球迷服訂單，僅官方授權一項的訂單量就達一萬多件。

義烏一家專門銷售體育比賽獎盃造型的商戶。（新華社）

「以前大家拿個模板印上國旗就賣，現在不一樣了。」溫從見說，這屆世界盃，他已在海外申請了40多款球迷服的外觀專利。

主營保溫杯的陶洋，覺察到該品類市場競爭激烈後，從世界盃身上嗅到了商機，由此延伸開發的新品類也為她的生意打開了新空間。

「圍繞保溫杯我們創新研發了吸管帽、提手等配件，進一步提升了產品的附加值，培育出新的增長點。」陶洋說。

經營戶駱添樂的店裡，梅西、C羅的Q版小玩偶擺在最前排。他拿下八支國家（地區）隊和八個豪門俱樂部的全品類授權，為搶抓本屆世界盃商家提前布局，產品線從冰箱貼、胸章、袖扣到毛絨玩具，每周保持二、三十款的新品更新。

「像這一款是阿根廷國家隊授權，我們把它做成了一個小羊造型的玩偶，因為GOAT在英文裡有史上最佳球員的意思，我們叫它『咩西』。」駱添樂拿著一款身穿阿根廷隊球衣的毛絨玩偶說。

義烏國際商貿城賣地足球主題帽子。（新華社）

從「拚價格」到「拚創意」，從被動接單到官方授權，經營戶們的變化，也是義烏市場轉型的縮影。在義烏市體育健身用品行業協會會長吳曉明看來，這種轉型來得並不容易。

卡達世界盃期間，吳曉明因「50天趕製10萬個足球」的話題上過熱搜。親歷七屆世界盃的他，經歷過因行業門檻低導致同類工廠扎堆的困境，也見證了大浪淘沙後工廠數量的急劇縮減。「最後大家不是去拚質量，而是去拚價格。」

不過在他看來，行業單純拚價格的時代已經過去，現在比拚的是高質量發展。如今，吳曉明的店舖最醒目的位置擺放著一款以本屆世界盃舉辦國為配色靈感的足球。

「這款產品我們有外觀專利，也是自主品牌。」作為行業協會會長，吳曉明正引導會員關注海外市場品牌建設和知識產權保護，「推動整個產業從拚價格向拚創意、拚專利升級」。

擴軍是這屆世界盃給義烏帶來的新紅利。2026年世界盃參賽球隊從32支擴軍至48支，其中烏茲別克、約旦、庫拉索、維德角是首次晉級決賽圈。

「來自新入圍球隊所在國家（地區）的足球訂單，單個訂單量雖不算大，但陸續有返單，賽事臨近，返單節奏明顯加快。」吳曉明提前備了一大批貨，但還是不夠賣，工人需要「多班倒」趕訂單。

義烏商戶展示獲得授權設計生產的葡萄牙國家足球隊折扇。（新華社）

據義烏市體育健身用品行業協會估算，「義烏製造」占卡達世界盃周邊商品市場份額的近70%，從32強的旗幟到足球、球衣，從大力神盃擺件到球迷喇叭，幾乎每一個與世界盃相關的商品品類里都有義烏的身影。

雖然針對美加墨世界盃尚未有確切估算，但義烏海關的數據印證了市場的熱度。今年一季度，義烏市體育用品及設備出口額達28.3億元，同比增長12%。

國家發展改革委宏觀經濟研究院研究員張林山認為，義烏從「拚價格」到「拚創意、拚專利」的轉型，是「中國製造」從全球價值鏈低端向中高端攀升的生動縮影。

「這不是外部壓力下的被動調整，而是一場深刻的內生性能力革命。」張林山表示，當義烏經營戶開始用設計定義需求、用專利保護成果，說明「中國製造」已經從價值鏈的被動適配者，轉變為規則的制定者和標準的設立者，這種自下而上的升級路徑，恰恰是中國經濟韌性的深層來源。