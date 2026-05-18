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山西寶媽做起「數據採集員」人形機器人催生創新職缺

中國新聞組／北京18日電
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李欣欣的工作場景。（取材自第一財經）
李欣欣的工作場景。（取材自第一財經）

人形機器人與具身智能產業快速發展，也帶動「居家數據採集員」、「機器人訓練師」等新興職業興起。中國不少家庭主婦、轉職勞工開始在家或專業場域，透過拍攝摺衣服、垃圾分類、辨識物品等日常動作，協助企業訓練機器人模型；相關產業職缺與薪資也同步攀升，人形機器人領域人才需求更出現爆發式成長。

上游新聞報導，山西運城、長治等地近期已出現「居家數據採集員」職缺。二孩媽媽李欣欣利用孩子睡覺空檔，每天在家工作4至5小時，透過夾爪設備完成抓取積木、封口垃圾袋、辨識目標物等操作，再將影片上傳平台，作為機器人訓練數據。她表示，每天至少完成1.5小時有效採集時數。

另一名專職數據採集員王亞楠，過去曾從事外送工作，近一年則持續替機器人公司蒐集居家、飯店、公園等不同場景數據。他表示，公司會要求工作人員佩戴設備，拍攝摺衣服、擦桌子或做三明治等動作，「一天大概能拍200多條影片，有效時長約2到3小時。」

報導指出，具身智能與人工智慧技術快速演進，帶動機器人產業進入擴張期。統計顯示，2025年4月至2026年3月間，機器人相關新職缺年增75.26%；其中人形機器人領域需求更年增215.8%，平均年薪達40.61萬元（人民幣，下同，約5.6萬美元），高於整體機器人產業平均水準。

「2026機器人領域人才供需趨勢洞察報告」顯示，目前算法工程師、機械結構工程師與機器人工程師，仍是需求最高的三大核心技術職缺，占比超過三成。不過，隨著應用場景增加，機器人成品測試員、人機協同調度員、機器人數據分析師等新職業也陸續出現。

在重慶一家機器人工廠任職的成品測試員吳熠煌形容，自己的工作像是「機器人交通指揮員」。他表示，不同機器人需要安排不同路線與任務，也要避免運行時出現「堵車」狀況；此外，他也需在產品出廠前，測試軟硬體是否正常。

據報導，薪資方面，部分測試技術員月薪約6000至9000元人民幣；高級數據分析師年薪可達30萬至35萬元。報導指出，截至目前，全國已累積超過2000萬條本土化真實數據，2026年前4個月新增數據更超過800萬條，年增逾120%。

在機器人出廠前，機器人成品測試員吳熠煌對相應的軟件系統和硬件進行最後測試。（取材...
在機器人出廠前，機器人成品測試員吳熠煌對相應的軟件系統和硬件進行最後測試。（取材自央視）

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