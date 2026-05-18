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要錢還是要命？擁2000萬粉絲 搞笑博主「這原因」突宣布斷更

中國新聞組／北京18日電
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擁有近2000萬粉絲的中國知名搞笑博主「大連老濕王博文」，近日宣布停止更新社群內...
擁有近2000萬粉絲的中國知名搞笑博主「大連老濕王博文」，近日宣布停止更新社群內容。（取材自新民晚報）

擁有近2000萬粉絲的中國知名搞笑博主「大連老濕王博文」，近日宣布停止更新社群內容，表示自己因長年高強度創作，已出現嚴重身心透支、焦慮憂鬱、耳鳴及心臟問題，引發外界關注。

新民晚報報導，王博文於5月14日、15日連續在社群平台發布長文，說明自己決定斷更的原因。他表示，13年來長期投入創作與拍攝，已讓身體與心理難以負荷。

王博文在文中寫道：「我現在甚至一看見拍攝設備，一聽見別人問『你怎麼還不更新』，我都會生理性地噁心、焦慮。」他透露，自己去年其實一直勉強支撐工作，但到年底已無法再撐下去，「連心臟都開始出問題」。

他也提到，母親曾哭著對他說：「要錢有什麼用？你還要不要命了？我和你爸就你這一個孩子，你沒了我們怎麼活？」這段話讓他重新思考健康與工作的關係。

報導指出，這並非王博文第一次宣布停更。2025年6月，他也曾在微博小紅書等平台宣布無限期停更，當時原因同樣與健康狀況有關。

消息曝光後，大批網友湧入留言區表達支持，不少人留言稱「工作重要，健康更重要」。王博文再度發文回應，表示感謝外界關心，但也強調：「這些年我所做的一切都是我個人的選擇，成年人就是自己做選擇自己承擔後果。」

公開資料顯示，王博文為1990後大連人，畢業於廣州美術學院，2013年開始經營社群平台，2017年正式簽約走紅。他以大連方言、一人分飾多角及無實物表演風格受到關注，全網粉絲累積近2000萬。

他曾憑藉「北方過年那些事」等系列短影音暴紅，相關作品播放量超過7億次，並參與動畫「茶啊二中」角色石妙娜配音。其「空姐系列」、「北方洗浴文化」及「南北方大學差異」等作品，也曾在網路引發廣泛討論。

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