陝西男拎保險箱隨禮 倒出「1元紙鈔小山」網：氣勢像倒百萬

陝西一男子去參加朋友婚禮，隨禮時突然拿出一個保險箱，打開後裡面是滿滿一箱的1元紙幣，被他這麼一倒直接送出了上百萬的氣勢。（視頻截圖）

陝西一場婚禮近日因一名男子的特殊「隨禮」方式引發關注。男子前往禮金桌時，並未像其他賓客一樣遞上紅包，而是拎著一只保險 箱現身，打開後裡面裝滿1元紙幣，隨後直接倒在桌上，瞬間堆成一座「紙鈔小山」，讓現場賓客笑翻。

有網友留言稱，「這一看就是新郎的好哥們」，也有人表示，「送一塊錢，那全是哥們的零花錢，是留著喝酒、擼串、吹牛用的，隨的不是禮金，是交情」。另有網友認為，如果直接包現金紅包，可能只是一般禮數，但以1元紙幣裝滿整個保險箱，更像是朋友之間特意安排的婚禮橋段。

綜合媒體報導，影片顯示，男子走到負責登記禮金的帳房先生面前時，手中提著一只保險箱，當帳房先生準備收取禮金時，男子將保險箱放到桌上打開，裡面整齊擺滿一疊疊1元紙幣。現場不少人原本以為箱內裝的是大額鈔票，仔細一看才發現全是1元紙幣。

隨後男子直接將整箱紙鈔倒在桌上，伴隨「嘩啦」聲響，大量紙幣鋪滿桌面，現場氣氛瞬間熱鬧起來。不少賓客當場大笑，也有人拿出手機拍攝畫面。

有現場人士形容，雖然全是1元紙幣，但男子以保險箱盛裝，再加上整箱倒出的畫面，「氣勢像是倒出上百萬元」。

報導指出，依照紙鈔數量推估，整箱禮金可能約數千元至上萬元不等。不過，多數網友討論焦點並不在金額，而是男子特別準備禮金的方式。

影片曝光後，在社群平台引發討論。有網友認為，這種方式雖然麻煩，但能讓婚禮留下特別回憶；也有人指出，若非關係相當熟悉，未必適合用這種方式隨禮。