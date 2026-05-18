像湯裡撈麵…閩婦腰腿痛3年近癱瘓 脊髓揪出上千條寄生蟲

歐猬迭宮絛蟲。（取材自橙新聞）

中國福建省一名57歲李姓女子，因長期腰痛、腿痛，就醫時竟發現脊髓遭上千條寄生蟲寄生，差點就癱瘓。醫師經過10小時手術清除及藥物治療後，李女士已能扶牆行走。

綜合福州日報、第一現場報導，李女士2023年曾因腰痛與腿痛到當地醫院就醫，當時被懷疑患有中樞神經系統腫瘤 。醫療團隊發現病變部位與神經發生嚴重沾黏，進行了減壓和活檢手術，術後症狀雖一度緩解，但切片檢查並未能明確診斷，且受限於經濟條件，李女士當時未再進行進一步的檢查。

今年初，李女士的疼痛症狀再度復發並持續加重，在當地接受治療兩個月後，病情出現惡化，逐漸出現肢體無力，最終接近癱瘓狀態，無法獨立行走。

她再度就醫後，醫生詳細詢問病史，懷疑其為寄生蟲感染。隨後，醫療團隊展開長達10小時的手術，從李女士的脊髓中揪出上千條寄生蟲。主治醫生形容，清除過程如同「在一鍋湯裡撈麵條」，必須逐一挑出寄生蟲，同時需保護神經不受損傷。

手術結束後，李女士接受了特效殺蟲藥物治療，目前肌力已從入院時的1至2級恢復至4級，能扶著周圍物體行走。

據了解，該寄生蟲為歐猬迭宮絛蟲，以往被認為主要分布於歐洲，近年在中國南方地區的病例有逐漸增多的趨勢。醫師提醒，生食食物或採用特定民間偏方治病，皆有導致寄生蟲感染的風險，提醒民眾切勿食用生的或未煮熟的青蛙、蛇、黃鱔等野生動物；同時應注意飲水安全，不喝生水；並摒棄用生蛙肉外敷傷口等偏方陋習。

醫師強調，若出現遊走性皮下腫塊、不明原因的眼疾，或是慢性進展性的神經症狀，務必及時就醫，並應主動向醫師告知相關的野生動物或生水接觸史。