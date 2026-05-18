沸騰了…傳奇球星歐文空降為粵超開球 還挑扁擔為荔枝帶貨

歐文挑起扁擔為茂名荔枝「帶貨」。（取材自南方Plus）

5月17日晚，「粵超」（2026年廣東省城市足球超級聯賽）第三輪重燃戰火，廣州隊迎戰茂名隊。比賽當天，英格蘭傳奇球星邁克爾·歐文（Michael Owen，又譯「麥可·歐文」）空降越秀山體育場，讓現場滿坐的球迷大驚喜。歐文不僅為「粵超」開球，還現場挑起了扁擔，為當地特產茂名荔枝「帶貨」，引得全場球迷歡呼雀躍。

據南方Plus報導，英格蘭著名球星歐文出生於英格蘭切斯特，15歲加盟利物浦青訓，17歲完成英超 首秀即斬獲進球，處子賽季便以18歲年紀加冕英超金靴，開啟了一段輝煌的「追風」之旅。1998年法國世界盃 ，他在英格蘭隊對陣阿根廷隊的經典戰役中千里走單騎打進一個精彩進球，一戰成名。2013年，歐文正式退役，如今以傳奇名宿的身分繼續活躍於世界足壇。

傳奇球星歐文空降廣州為「粵超」開球。（取材自南方Plus）

此番歐文專程空降「粵超」現場為比賽助威。賽前，他將兩件印有自己名字的10號球衣分別贈予廣州隊和茂名隊。昔日歐文身披英格蘭國家隊10號戰袍威震四方，這一禮贈承載著他對中國草根足球滿滿的認可與敬意，瞬間引爆了越秀山體育場的氣氛，不少球迷直呼「青春回憶殺」。

不過，更出圈的名場面在後面，中場休息時，雙方球隊贈禮物環節，茂名隊球員將兩筐鮮紅欲滴的茂名荔枝挑進場地，傳遞者正是歐文本人。這位昔日的「追風少年」毫不生分地接過扁擔，親自肩挑兩筐沉甸甸的荔枝交給廣州隊球員，引得全場球迷歡呼雀躍。廣州隊則回贈了兩大籠精心烹製的廣州地道點心蝦餃。

歐文送上茂名荔枝。（取材自南方Plus）

茂名素有「中國荔鄉」之稱，當地荔枝以清甜爽口的口感聞名天下。此次借助「粵超」平台行銷，歐文這場「沉浸式帶貨」，讓茂名荔枝火上了社交媒體熱搜。

當晚茂名隊客場挑戰廣州隊，90分鐘鏖戰過後，以1：3不敵對手。不過歐文的助陣，讓不少網友調侃道：「雖然茂名隊輸了球，但這『歐文同款』的茂名荔枝，絕對讓茂名的熱度贏回了10分」。