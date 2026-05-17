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90年前美記者獲「紅色牧師」幫助寫下經典 後代相聚武漢

中國新聞組／北京17日電
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埃里克·福斯特和董闖在武漢握手相聚。（取材自極目新聞）
埃里克·福斯特和董闖在武漢握手相聚。（取材自極目新聞）

90年前，美國記者埃德加斯諾（Edgar Snow）寫出「紅星照耀中國」（Red Star Over China），首次向世界介紹中國共產黨與紅軍；90年後，斯諾家族後人與當年協助他進入陝北採訪的「紅色牧師」董健吾後代，日前在武漢相聚握手，再度串起這段歷史緣分。

極目新聞報導，74歲的斯諾侄子埃里克．福斯特（Eric Foster）16日搭高鐵抵達武漢，準備出席17日在八路軍武漢辦事處舊址紀念館舉行的「傳承紅色記憶・共架文明橋梁」座談會。董健吾孫子董闖提前到武漢站迎接，兩人一見面便緊握雙手。董闖說：「很高興見到你！」現場氣氛熱絡。

這場跨越90年的相聚，源自1936年的一段往事。當年，在宋慶齡安排下，董健吾負責護送斯諾前往陝北蘇區採訪。斯諾歷時4個月調查採訪後，於1937年出版「紅星照耀中國」，讓外界首次較完整了解中國革命與紅軍情況。

董健吾1891年出生於上海青浦，出身基督教家庭，曾任上海聖彼得教堂牧師，後加入中國共產黨並從事地下情報與聯絡工作，因此被稱為「紅色牧師」。他也曾創辦由地下黨領導的大同幼稚園，祕密照顧烈士遺孤與黨員子女。

八路軍武漢辦事處舊址紀念館目前正舉辦「神秘的『紅色牧師』——董健吾生平事跡展」。展覽內容顯示，董健吾與武漢亦有淵源。1931年，他曾與顧順章護送張國燾等人前往鄂豫皖蘇區。回程經過漢口期間，顧順章違反紀律滯留，之後遭逮捕叛變。董健吾察覺異常後，提前返回上海向周恩來報告，為中共組織爭取撤離時間。

斯諾與毛澤東。（取材自極目新聞）
斯諾與毛澤東。（取材自極目新聞）

新中國成立後，斯諾多次訪華，也曾希望再見當年化名「王牧師」護送他的董健吾，但始終未能如願。1970年董健吾辭世，享壽79歲。毛澤東後來曾提及董健吾說：「我總算才明白，到瓦窯堡商談國共合作的密使董健吾就是護送斯諾的王牧師，也是撫養我的三個孩子的董健吾，此人真是黨內一怪。」

埃里克．福斯特表示，自己從小聽著斯諾與中國的故事長大，因此一直想親自了解中國。他說，「紅星照耀中國」「第一次讓全世界人民了解中國革命的目的和紅軍不可征服的精神」。2010年起，他定居北京，持續從事歷史研究與寫作。

周恩來、鄧穎超夫婦與斯諾的合影。（取材自極目新聞）
周恩來、鄧穎超夫婦與斯諾的合影。（取材自極目新聞）

報導指出，斯諾除曾赴陝北採訪外，也多次到訪武漢。1938年6月，他曾在武昌珞珈山周恩來舊居與周恩來、鄧穎超長談；同年7月又在漢口採訪新四軍軍長葉挺與副軍長項英，之後寫下長篇通訊「項英的一支鐵軍」。

對於這次武漢重聚，董闖表示：「90年前斯諾與董健吾結下『紅星之緣』，90年後我和埃里克．福斯特在武漢接續這份情誼，就像歷史在現實裡畫了一個完整的圓，也算完成了爺爺和斯諾先生的心願。」

武漢 共產黨

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