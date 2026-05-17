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電車當道 中國油車價格暴跌 新車售價不到1萬美元

記者謝守真／即時報導
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中國電車當道，導致油車價格大跌，部分車型降幅甚至接近三成。（取材自長安汽車官網）
中國電車當道，導致油車價格大跌，部分車型降幅甚至接近三成。（取材自長安汽車官網）

中國電車當道，導致燃油車市場持續承壓，多款車型近期陸續調降售價。長安汽車旗下長安逸動經典版15日正式上市，新車售價僅6.49萬元（人民幣，下同，約9580美元），較指導價8.79萬元降幅達26%，還附帶保養與流量禮遇。

第一財經指出，在燃油車基盤加速萎縮的背景下，降價促銷成為重要手段，也推動市場進一步進入價格調整階段。長安汽車旗下長安逸動經典版15日正式上市，新車售價6.49萬元，限時享2.3萬元購車現金優惠，較指導價8.79萬元降幅達26%。

報導指出，長安此次降價背後，反映中國燃油車市場銷量持續走弱。據長安汽車產銷快報，今年4月中國銷量10.17萬輛，較3月下滑39.1%。另據中國汽車訊息平台「懂車帝」數據，4月中國乘用車零售榜單中僅一款燃油車進入前十，其餘皆為電動車，顯示燃油車市占持續被擠壓。

事實上，中國多個汽車品牌已同步加入降價行列。其中，奇瑞推出最高人民幣4萬元補貼促銷，捷豹路虎也推出限時價，起亞則以「一口價」的形式價降，一口價10.99萬元，相較於官方指導價15.49萬元，降幅達到29％。

中國乘聯會數據顯示，4月速騰、思域及榮威i6等車型均出現降價。其中速騰降價3萬元，降幅20%；思域降價3.2萬元，降幅24.6%；榮威i6降價1.49萬元，降幅16.6%。此外，3月一汽大眾奧迪A6亦下調9.1萬元，降幅達29%。

據中國乘聯會秘書長崔東樹最新數據，2026年4月中國常規燃油車新車均價13.1萬元，平均降幅17.2%；今年1至4月平均降幅亦達14.6%。

此外，燃油車銷量下滑亦推升經銷體系的庫存壓力。中國汽車流通協會調查數據顯示，4月經銷商綜合庫存系數為1.89，年增34%，主流品牌中有17個庫存超過兩個月。其中庫存深度排名前十的品牌依序為：一汽紅旗、東風日產、一汽大眾、VOLVO、東風本田、廣汽傳祺、東風奕派、比亞迪、上汽大眾、廣汽本田。

另據乘聯會數據，4月中國乘用車零售138.4萬輛，年減21.5%，其中燃油車零售53萬輛，年減37%。新能源車方面，滲透率升至61.4%，首次突破六成關口。

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