「像親生的」上海動物園人猴互扯頭髮 表情還一模一樣

上海野生動物園蜘蛛猴「豆豆」與飼養員互薅頭髮視頻走紅。（取材自極目新聞）

上海野生動物園蜘蛛猴「豆豆」近日因一段與飼養員互動的影片在網路暴紅。影片中，「豆豆」伸手抓扯飼養員頭髮，飼養員則一邊拿著帽子、一邊輕輕「回薅」猴毛，一人一猴互相拉扯頭髮的模樣引發網友熱議。影片累積超過200萬次按讚、11萬多則留言，不少網友留言「太有趣」、「笑不活了」，還有人模仿對話稱「猴：你先鬆。人：你先鬆」。

極目新聞報導，影片拍攝者海女士表示，畫面地點位於上海野生動物園。她指出，在正式拍攝前，「豆豆」就已經與飼養員玩鬧，不斷拉扯帽子，後來才出現互相「薅頭髮」的畫面。

海女士表示，現場工作人員曾提醒遊客，「豆豆」個性活潑，平時喜歡抓帽子與眼鏡，但遊客不需要主動觸碰牠，「豆豆」會主動靠近互動。

之後海女士也再上傳一段與「豆豆」互動的影片。畫面中，「豆豆」站在她肩頸位置，不停撥弄她的遮陽帽，她則保持不動配合牠的動作。

報導指出，上海野生動物園官方帳號也轉發影片，並留言稱「豆豆和奶爸的表情一模一樣，像親生的」。

園方工作人員表示，「豆豆」目前有固定展示時段，相關時間可透過園區微信 公眾號查詢，實際安排仍以現場公告為準。

根據園方資料，「豆豆」是一隻雌性蜘蛛猴，目前在步行區展示，每日共有三個展示時段，平時也常與遊客近距離互動。