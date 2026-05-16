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廣西村民「西遊記團隊」周年 自搭竹子小院成打卡熱點 吸客上萬

中國新聞組╱北京16日電
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五一假期，小院迎來上萬名全國各地遊客。（取材自封面新聞）
五一假期，小院迎來上萬名全國各地遊客。（取材自封面新聞）

廣西玉林一支由村民自發組建的鄉村版《西遊記》演繹團隊，15日迎來成立一周年紀念日。他們將西天取經的故事搬進鄉村山野田間，憑藉接地氣的演繹收穫大批網友喜愛，抖音帳號粉絲已突破30萬，團隊親手用竹子與茅草搭建的「西遊記小院」更成為網紅打卡點，在剛過去的五一假期迎來上萬名遊客，免費開放並提供米湯招待，成功帶動當地旅遊與村民收入。

據封面新聞報導，團隊發起人兼唐僧扮演者、現年41歲的陳淼表示，為了翻拍這部陪伴他長大的經典、圓自己多年的夢想，他已自掏腰包投入七、八十萬元置辦服飾道具、發放辛苦補助並修建小院，而平台流量收入僅10萬元，等於是自己倒貼近70萬元。

這筆投入是陳淼早年在外務工多年的積蓄，雖然家人起初因太耗錢而不理解，「我父親甚至說我拍戲演得走火入魔了」，但陳淼認為，人到中年熱愛比物質重要：「現在不抓緊完成心裡的夢想，以後肯定會留下遺憾。」如今走紅後，他也一一婉拒了商家的商業合作。

這支團隊的核心主力近20人，清一色都是北流市平政鎮六沙村的村民，甚至連陳淼19歲的兒子也全力支持扮演孫悟空，髮小們則出演豬八戒與沙僧。大型群戲如更有三、四十名村民參演，年齡跨度從6歲到80多歲。

飾演沙僧的村民陳科榮透露，自己當初接到邀約時「第一反應很訝異，從來沒想過自己還能當演員」，但在陳淼耐心勸說下，抱著嘗試心態答應，如今越演越有勁頭，也變得越來越有自信。

該團隊的影片並沒有完全照搬原著，而是把種田、收穀、插秧、砍柴等農家日常與方言對話巧妙融入取經橋段。陳淼表示，他們完全就地取材，沒有刻意寫劇本，而是復刻一代人真實的童年鄉村生活，甚至不提前排練，「比如小時候長輩在地裡怎麼說教我，我就怎麼『訓斥』三個徒弟。」

如今團隊組成一周年，抖音帳號粉絲已突破30萬，除了保持穩定更新短片外，陳淼還牽頭在村裡打造了一座西遊記小院。小院以竹子、茅草、磚瓦就地取材搭建，風格復古又質樸。師徒四人親自上手搭建，村里鄉親有空也主動過來搭把手，歷時一個半月基本完工。

「西遊記小院」成為網紅打卡點，在剛過去的五一假期迎來上萬名全國遊客，全程免費開放並提供米湯招待，成功帶動當地旅遊與村民收入。陳科榮也慶幸當初答應出演，並感性表示：「能讓我們家鄉被更多人知道，這件事做得太有意義了！」

陳淼團隊扮演的唐僧師徒四人。（取材自封面新聞）
陳淼團隊扮演的唐僧師徒四人。（取材自封面新聞）

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