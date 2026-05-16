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1980元三亞海景房 直播間只賣1分錢？飯店：預約成功可入住

中國新聞組╱北京16日電
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消費者以一分錢的價格拍到了1980元的三亞海景房。(取材自上游新聞)
消費者以一分錢的價格拍到了1980元的三亞海景房。(取材自上游新聞)

有廣東市民近日發文稱，在短視頻平台的直播間內，三亞一度假酒店標價1980元的海景客房預訂只需1分錢，標價2180元的「三天兩晚」套餐也僅售15.98元。三亞鳳凰島至尊海景度假酒店工作人員證實，只要消費者在線上預約成功，到店即可正常辦理入住，不需要補交任何差價，這項回應讓搶到特價券、原本擔心無法順利入住的消費者吃下了定心丸。

上游新聞報導，針對這起1分錢的極端低價現象，飯店工作人員解釋，此類特價實為平台端發放的專屬優惠補貼，並非每個用戶都能獲取；酒店方在後台只能看到房間的預訂狀態和剩餘房價，無法直接看到平台端顯示的具體團購價格。

工作人員強調，只要消費者的訂單頁面顯示可預約，且成功鎖定了入住時間，到店後就不會被收取額外費用，並補充說明：「除非消費者要求將原本的低樓層房間升級至高樓層，才需要根據酒店標價補足房型差價。」

這起懸殊差價事件源於一名廣東市民的網路發文。該名消費者透露，她計畫於本月25日前往三亞遊玩，在瀏覽各平台酒店資訊時，被短視頻平台推送了直播間的三亞酒店特價連結。

抱著試一試的心態，她最終成功拍下了四個訂單，其中包括三份售價0.01元（原價1980元）的中層海景大床房，以及1份售價15.98元（原價2180元）的同一酒店「三天兩晚」海景房套餐。

該名消費者表示，當時她拍下兩單後，系統一度提示限購，隨後連結刷新她又成功買到兩單。然而，當她將連結分享給朋友時，對方點開卻發現價格已變成了100多元。

面對如此低廉的價格，她坦言當時十分擔心到店後會遭遇飯店方拒絕入住，或者被要求滿足其他附加收費條件，因此未敢繼續多拍，所幸隨後獲得飯店方的正面證實。

關於飯店的實際價格與目前的接待政策，工作人員補充介紹，目前該飯店客房的日常實際售價約在200多元，到了旅遊旺季則會根據市場調價至1000多元。近期由於平台特價活動較多，線上訂單量龐大，為了應對此情況，飯店目前實施「線上訂單優先制」，一旦線上預訂客滿，將不再接待線下散客。

目前飯店顯示價格。(視頻截圖)
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