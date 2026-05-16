美訪華團沉浸中式生活 黃仁勳喝豆汁皺眉 川普媳國宴穿旗袍

川普的二兒媳勞拉川普身穿由華裔設計師雪莉梁設計的茶色修身旗袍亮相14日晚宴。(美聯社)

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會 各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。

在最後一刻登上美國總統專機出訪中國的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，15日忙完公務的空檔，打卡了北京本地知名的南鑼鼓巷街區，除了直接端著碗站在店門口的空位置吃炸醬麵，吃完後連連誇讚味道好，還喝了號稱是北京最強傳統食物「豆汁兒」，不過他表情凝重直呼：「這是什麼東西？」

快科技報導，川習會15日一行圓滿結束訪華行程，隨團的黃仁勳拚生意不忘祭五臟廟，當天他身穿招牌皮衣，現身北京東城區南鑼鼓巷的熱門街巷，先後走進方磚廠69號炸醬麵南鑼鼓巷店、老字號稻香村等本地特色門店，挨個體驗原汁原味的老北京美食。

一段影片顯示，可能因店內客滿沒有座位，黃仁勳一行人就直接端著碗，站在炸醬麵店門口大吃特吃了起來，他還誇讚「好吃」。他還挑戰號稱是北京最強傳統食物「豆汁兒」，結果一喝下去，臉皺成一團直呼：「這是什麼東西？」除炸醬麵和豆汁，黃仁勳這次逛吃全程完全入鄉隨俗，他手裡還拿著「蜜雪冰城」的蜜桃四季春，並品嘗棗花酥、沾糕等小吃。

黃仁勳14日晚間也出席了中方在人民大會堂舉辦的國宴，根據白宮與多家外媒披露的菜單，有番茄龍蝦湯、香酥牛小排、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、芥末醬慢燉鮭魚等，黃仁勳這趟看來口福不淺。

美國團此次訪問中，除黃仁勳喝豆汁吃中國美食，從川普本人到隨行人士，均深度體驗中式生活：川普驚嘆天壇「精妙絕倫」、國務卿魯比歐點讚人民大會堂裝飾；川普的二兒媳勞拉川普身穿由華裔設計師雪莉梁設計的茶色修身旗袍亮相14日晚宴；馬斯克小兒子穿中式馬甲、拎虎頭包，福克斯新聞首席政治主播甚至和北京大爺打起了乒乓球，美國訪華團以多元方式感受中國文化的魅力，掀起一股「中式美學熱」，這股沉浸式體驗中式生活的熱潮，更為正在流行的「Becoming Chinese」（成為中國人）風尚增添新的註腳。

黃仁勳打卡了北京本地知名的南鑼鼓巷街區。（視頻截圖）