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「看牙、檢查眼睛、理療」到中國醫院打卡成外國人新風潮

中國新聞組／北京15日電
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越來越多外國旅客到中國旅遊時，會將「醫療」加入行程。(取材自長江日報)
越來越多外國旅客到中國旅遊時，會將「醫療」加入行程。(取材自長江日報)

隨著跨國就醫案例增加，中國醫療技術成為網友旅行考量的選擇之一。57歲的英國人工程師迪恩·約翰遜2008年遭遇車禍，之後長期受到疼痛困擾。他2023年、2026年分別到武漢大學人民醫院受手術，長期困擾的腰部及左腿疼痛明顯緩解，讓他大讚「中國醫生的醫術太棒了」。

長江日報報導，為了治療疼痛，迪恩·約翰遜在英國跑過許多醫院就診，醫生告訴他是神經損傷無法手術，做了止痛治療，但效果不好。

2023年，迪恩在中國留學生建議下前往武漢大學人民醫院就診，接受射頻聯合銀質針軟組織鬆解術治療。「用一根針」幫助他緩解背部疼痛。今年5月，迪恩因腰痛再次赴武漢就醫。醫療團隊根據他帶來的核磁共振影像資料評估，建議進行腰椎孔鏡手術，因病因與部位不同，採用不同手術方式處理。

迪恩接受手術治療後狀態好轉，他向醫療團隊表達感謝。

報導指出，國家衛健委發布的涉外醫療服務報告顯示：2025年，全國重點涉外醫院接診國際患者已達128萬人次，較三年前增長73.6%。

在社交媒體TikTok上，「Medical Tourism」(醫療旅遊)話題頻頻出現。有國外網友留言稱，中國醫院已成為外國人的旅遊打卡目的地，看牙醫、做眼科檢查、中醫理療成為中國旅遊的熱門選項。除了治療速度快，平價的醫療費用也成為受青睞的原因之一。

中國留學生 武漢

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