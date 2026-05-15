「小馬雲」成年後直播首秀 紅髮+耳釘 全程只說1句話

「小馬雲」成年後首次直播，頂著一頭紅色捲髮，全程機械抱拳重複「謝謝老闆」。（視頻截圖）

因長相酷似阿里巴巴 創辦人馬雲 而暴紅的「小馬雲」范小勤，近日又回到鏡頭前，這次他開啟了自己成年後的直播首秀，儘管直播內容極度貧瘠，范小勤全程只會抱拳重複說著「謝謝老闆」，在線人數仍突破7萬，禮物特效刷屏，其帳號也漲粉至38萬。不過網民反應大都是批評多於鼓勵，認為對一個剛滿18歲、智力二級殘疾的年輕人，來說，在鏡頭前接受打賞、被圍觀互動，這條路是否真的適合他？也有人質疑其帶貨收入都進了誰的口袋。

據海報新聞、網易報導，「感謝大哥」、「謝謝老闆」，5月8日晚，那個7歲時因酷似馬雲走紅的范小勤，以一頭棕紅捲髮、耳釘造型顛覆亮相，氣質大變，開啟了成年後首場直播。在線人數一度衝破7萬，禮物特效幾乎沒斷過，范小勤在鏡頭前不停致謝，忙得停不下來。

然而直播無才藝、無帶貨，內容被形容是「極度貧瘠」，且范小勤全程只會機械抱拳，重複說著「謝謝老闆」，但流量依然洶湧。第三方數據顯示，其帳號近30日漲粉3.1萬，目前粉絲38萬，單條視頻報價已達2.1萬（人民幣，下同）至2.8萬元。

有意思的是，「小馬雲」商標曾被多方搶註，涉及教育娛樂、通訊服務等類別，目前均已被駁回。而范小勤父親此前成立的兩家傳媒公司，也已全部註銷。

2015年，當時年僅7歲的范小勤，因長相酷似馬雲，被路人拍下照片後迅速在網路上傳播，從此被貼上「小馬雲」的標籤。一夜之間，這個來自江西農村的孩子被推到了流量的中心。有媒體報導稱，13歲的范小勤被確診為智力二級殘疾，在經歷了被圍觀、被消費之後，他回到老家，逐漸被遺忘。

在即將滿18歲的那段時間，他曾在網上喊話稱自己想找女朋友，還連麥網民讓大家幫忙介紹。如今，18歲的范小勤再次出現在鏡頭前，身分已從「被拍的孩子」變成了「主動開播的主播」。

從數據來看，這場直播首秀的成績相當不錯，對一個剛滿18歲、初次嘗試直播的年輕人來說，這樣的流量起點並不低，有網民感慨，那個曾經因為一張臉改變命運的孩子，終於成年了，「小馬雲也是真正吃上互聯網這碗飯了」。

但也有不少網民認為，一個智力二級殘疾的年輕人，在鏡頭前接受打賞、被圍觀互動，這條路是否真的適合他？還有網民質疑「他這又被誰利用了？」，「直播收入進了誰的口袋？他又能拿到多少？」。

有也網民覺得范小勤如今的樣子已經不像馬雲了：「孩子變了，資本改變了人」，「雖不像馬雲了，但看起來很精神小伙，就算公司造勢，不能搞點兒有內涵的麼？」。