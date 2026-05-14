海上遇險 山東漁民死抱著昏迷同伴 漂流10小時沒鬆手

「宏博3」號貨輪將海面漂浮的漁民救起。 (視頻截圖)

山東威海石島南面海域12日發生驚險的海上救援事件。兩名漁民落海後在海中漂流逾10小時，最終被貨輪「宏博3」號發現並成功救起。其中一人全程拉著昏迷同伴未曾放手，這段過程引發關注，不少網友感動的留言祝福「大難不死必有後福」。

現代快報報導，事發海域在5月12日上午，當天風浪較大，並伴隨大霧。一艘載重7萬多噸的貨輪「宏博3」輪正好行駛到這片水域，值班船員在瞭望時察覺到海面上有異常掙扎的身影和隱隱約約的喊叫聲，仔細辨認之後確認海裡有人正在拚命掙扎。

船長張軍立刻指揮船員展開救援，四名船員放下救生艇，在風浪中接近落水者，最終把兩個幾乎凍僵的生命從海裡拉上來。這兩名落水者都是附近漁民，因為作業的時候遇到突發風浪才不慎掉進海裡，已經在海水裡泡了超過十個小時。

其中一名清醒的漁民，一隻手還死死抱著另一名昏迷的同伴，他的手指因為長時間用力扣著對方身體，手部一度難以伸展。

報導指出，船長張軍表示，在海上遇難的狀態下，如果這名清醒的漁民選擇撒開手放棄同伴，他自己活下來的機率會更大一些，但他沒有那麼做。至同日下午1時47分，貨輪成功將兩人移交中國漁政船隻，完成救援任務。

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