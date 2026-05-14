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橙子爸質問香蕉媽「孩子咋是草莓？」 水果AI短劇瘋傳

中國新聞組／北京14日電
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水果AI短劇裡也上演豪門恩怨。(取材自潮新聞)
水果AI短劇裡也上演豪門恩怨。(取材自潮新聞)

「我是橙子，你是香蕉，這個孩子怎麼會是草莓？」一個穿著格子襯衫、灰色西褲的橙子爸爸，正對一個香蕉媽媽發出質問。香蕉「渣男」、草莓「綠茶」、蘋果「總裁」…這些看起來有些無厘頭的角色，正是近期火熱的「水果AI短劇」中的經典一幕。

水果AI短劇裡也上演豪門恩怨。(取材自潮新聞)
水果AI短劇裡也上演豪門恩怨。(取材自潮新聞)

潮新聞報導，這類AI短劇，角色多是擬人化的水果，劇情題材常是各種離譜的家族倫理大戲，大幅刷新觀眾下限。「西瓜婚禮現場，被櫻桃挑唆要切開，檢查是否有黑心病」就是這樣誇張的劇情，卻讓許多人直呼上頭。

隨著「水果AI短劇」走紅，一個人「手搓」AI短劇成了新的創作風向。網友小R就是其中一員。他的短劇主角通常是穿著風衣的蘋果總裁和頂著草莓頭的秘書。通過向AI下達指令，便能讓這些水果變成屏幕的演員。

小R表示，要完成一段15秒的視頻，往往需要這樣「抽卡」七八次才能過關。他將數十段長約15秒的素材按劇本順序拼接，加上字幕、背景音樂和音效，一條一分鐘的AI短劇才算完成。「即使很熟練了，做出一分鐘能看的成片，前前後後也得花一個小時」。

報導指出，浙江大學未來影像實驗室副主任林瑋指出，這類短劇的火爆，主要因為它符合套路化”認知方式，「水果AI短劇」通常沒有複雜的劇情邏輯，或深刻的思想內涵，主打的就是狗血、搞笑、荒誕，矛盾衝突在幾秒鐘內就能建立。

評論區裡，有網友留言「又瘋又上頭，好癲的劇情，一集接一集根本剎不住車」。也有不少網友批評這些水果AI短劇相當庸俗，「全都是背叛出軌，豪門爭寵，小三上位原配復仇，這不就是把短劇裡低俗的段子複製一遍嗎？」。

▲ 影片來源：youtube平台@dailydose1111-w3y（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

西瓜

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