不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

在中東，許多國家供電不穩，常常一停電就是好幾個小時，甚至還要面對高油價的開銷。如今，中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板，不僅再也不怕沒電用，也不怕負擔不起高電價。有意思的故事是，中國太陽能板還放進巴基斯坦 的高檔嫁妝清單，女方父母承諾給新人裝一套光伏系統，就跟以前送冰箱、送電視一樣受歡迎。

觀察者網報導，在黎巴嫩 ，很多國營電廠每天僅能維持供電二到四個小時；敘利亞 更慘，全國發電能力只剩戰前的約六分之一，2025年中期之前大馬士革每天只有兩到五個小時能見到燈亮；至於伊拉克，近六成的發電量依賴天然氣，但是其中約四成需要從伊朗進口。

2025年10月，敘利亞電價更是漲了6000%，普通家庭每月電費從幾美元直接飆到幾十甚至幾百美元——在那個平均月收入不到100美元的國家，電費比房租還貴。

從黎巴嫩小哥拍的視頻畫面裡，可以看到幾乎每棟沒被炸毀的樓頂上，都鋪著中國產的光伏板，陽光打在板面上反射出亮眼的光。中國光伏太陽能板成為了這些地方獲取電力的重要途徑。

更關鍵的是，分布式光伏有個天然優勢：打不死。100萬塊屋頂光伏板，你沒法用炸彈逐戶摧毀。炸掉一座電廠，全國黑燈；炸掉一戶的光伏板，隔壁那家還在亮著。

中國太陽能板不僅是這些國家民生的好助手。它正在改寫這些個國家的能源版圖。例如巴基斯坦，2024年一年進口了16到17吉瓦的中國光伏組件。什麼概念？相當於十幾座大型核電站的裝機容量。近年來累計從中國進口已超過39吉瓦，其中95%來自中國。

最有意思的故事是，中國太陽能板進了巴基斯坦的嫁妝清單。在巴基斯坦的婚慶市場上，一套屋頂光伏的體面程度，大概相當於中國90年代嫁妝裡的大彩電。因為在那個電價飛漲、供應不穩的國家，能自己發電，比什麼都實在。

從巴基斯坦往南看，非洲大陸正在以十倍速上演同樣的故事。非洲太陽能產業協會AFSIA發布了「2026年展望報告」，裡面藏著一組讓人坐不住的數據：非洲實際光伏裝機量是官方統計的近三倍。