我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

央視轉播權僵局 FIFA秘書長抵中：盼中國隊參與世界盃

中國新聞組╱北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際足總秘書長12日到訪中國足球協會。 (取材自FIFA官網）
國際足總秘書長12日到訪中國足球協會。 (取材自FIFA官網）

世界盃足球賽中國地區轉播權價碼陷入僵局，國際足球總會（FIFA）秘書長格拉夫斯特倫12日率團抵達中國，預計將與中國官媒央視磋商並大幅降低報價。他在受訪時表示，希望中國青少年能出現在各級世界盃賽場上，堅信世足賽將在中國點燃足球熱情。

新華社報導，FIFA代表團一行12日到中國國家足球青訓中心參觀。格拉夫斯特倫表示，如今U17世界盃每年舉辦，這能很好地激勵孩子們，讓他們每年都有機會征戰世界盃。「我們希望中國隊能參與其中，無論是男足還是女足。我們也會與中國足協緊密合作，共同推動中國足球發展，這也是我們此行的主要目的」。

格拉夫斯特倫認為，中國目前建立的五級青訓體系是非常有益的舉措，「中國是一個幅員遼闊的國家，有國家級的中心，但也需要在各大區、各城市、各縣域開展工作。場地（建設部門）、教練、學校需要一起合作，這樣才能讓更多孩子從更小的年齡開始接觸足球」。

2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。除了肯定賽事準備工作，格拉夫斯特倫對於再次擴軍（32隊增加為48隊）的世界盃表示期待。「大家都清楚世界盃對於一個國家產生的影響力，無論對於草根足球、職業足球，還是對於吸引更多球迷而言，其意義都難以估量。我堅信它將在全球點燃足球熱情，當然也包括中國。」

距離世足賽開幕僅剩不到一個月，FIFA仍未與央視敲定中國地區轉播協議。

英文南華早報10日報導，包括格拉夫斯特倫與媒體版權總監裴狄特（Jean-Christophe Petit）在內的FIFA官員這次到訪中國，將試圖說服央視購買今年世界盃的中國電視轉播權，並提出將要價降低50%以上。

FIFA最初要價3億美元，如今降至1.2億至1.5億美元之間，但仍遠高於央視先前表示願意支付的8000萬美元。

報導稱，雙方均對達成協議持樂觀態度，並預計在本月下旬宣布結果。FIFA願意為本屆世界盃做出「重大讓步」。雖然有消息指央視願意提供高於其所公布金額的報價，但雙方談判的重點仍然是2026年與2030年世界盃的打包發行。

國際足總秘書長12日到訪中國足球協會。 (取材自FIFA官網）
國際足總秘書長12日到訪中國足球協會。 (取材自FIFA官網）

世界盃

上一則

山東婦67歲產女、7年後病倒 娃哄媽喝奶讓網友鼻酸

下一則

美國務卿魯比歐穿「馬杜洛被捕同款」赴京 中網：挑釁

延伸閱讀

香港2500萬美元獲世界盃轉播權 內地轟FIFA開價3億美元歧視

香港2500萬美元獲世界盃轉播權 內地轟FIFA開價3億美元歧視

央視轉播權價碼談不攏 中國恐看不到世足賽

央視轉播權價碼談不攏 中國恐看不到世足賽
「中國不是人傻錢多」FIFA高管擬訪華 世界盃轉播誰退讓？

「中國不是人傻錢多」FIFA高管擬訪華 世界盃轉播誰退讓？

世界盃／中國人還願意熬夜看球？FIFA天價轉播費背後的市場重構

世界盃／中國人還願意熬夜看球？FIFA天價轉播費背後的市場重構

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30
落馬近兩年的中國前後任國防部長魏鳳和（左）、李尚福（右），7日官宣均被以受賄罪判處死緩。（新華社）

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

2026-05-07 06:50
中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織秘書長伊納尼。（歐新社）

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

2026-05-13 08:10

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了