蜘蛛俠、變形金剛…湖北37歲小夥吹氣球 年收入破百萬

徐登勇的氣球作品。（取材自極目新聞）

在多數人眼中，氣球只是孩童的玩具，但在湖北襄陽市南漳縣小夥徐登勇手中，卻能變成蜘蛛俠、變形金剛、唐僧師徒……徐登勇憑借這門絕活兩度登上央視舞台，獲評「荊楚工匠」，年收入超過100萬元，並且先後培育出4000餘名氣球造型從業者。

徐登勇出生於1989年，年輕時南下廣州，從流水線工人一路做到電子工程師。大風新聞報導，徐登勇本以為人生會沿著這條軌跡走下去，直到2013年，一檔綜藝節目中嘉賓穿的氣球衣服，讓他眼前一亮。

「氣球可塑性強，應用場景廣泛，關鍵是門檻低、啟動資金少。」徐登勇帶著3萬元積蓄前往河南 學藝。一個月後學成歸來，他在南漳縣開了一家「氣球派對」店。「吹氣球誰不會」、「能吹出花兒來」……親朋好友質疑聲四起。

可他卻不在意，走街串巷發傳單、挨家挨戶跑婚慶公司。慢慢的，宴會承接、活動現場布置的單子來了。2015年轉戰襄陽後，更是打開商場美陳、大型活動布景的市場，不僅本地訂單做不完，不少外地客戶也慕名前來。

2017年，徐登勇迎來高光時刻，先後受邀參加「出彩中國人」、「黃金100秒」節目，兩度亮相央視。

節目播出後，訂單從全國各地飛來，當年收入超100萬元，最大的一筆訂單是江西一家樓盤的氣球藝術展，從策劃到執行僅半個月時間，費用60萬元。

「同材質的氣球，普通人做的造型三四天就會漏氣走形，我製作的至少能完好保持一周。」徐登勇說，「保質期」是氣球造型實現商業價值的關鍵。為了延長氣球「保質期」，徐登勇自主創新給氣球「續命」。

第一招，打結手法；「打結時不能生拉硬扯，不然受傷處就是氣球的漏氣點。」徐登勇靠這套手法，氣球能保持至少一周不漏氣。

第二招，套球工藝。在氣球外面套氣球，破一層，還有一層，讓氣球保質期延長到半個月。

第三招，球內注膠。徐登勇通過給氣球內注膠，在氣球內部形成一層保護層，讓氣球生命周期延長至一個月。「現在我們做的大型氣球造型，三個月都完好如初。」徐登勇說。

隨著客戶需求越來越個性化，從最初的固定方案，到如今「給一張圖片就能做出來」，徐登勇意識到：氣球造型不只是一門手藝，更是一門創意藝術，唯有持續創新，方能永立潮頭。

徐登勇的氣球作品。（取材自極目新聞）