我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

蜘蛛俠、變形金剛…湖北37歲小夥吹氣球 年收入破百萬

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐登勇的氣球作品。（取材自極目新聞）
徐登勇的氣球作品。（取材自極目新聞）

在多數人眼中，氣球只是孩童的玩具，但在湖北襄陽市南漳縣小夥徐登勇手中，卻能變成蜘蛛俠、變形金剛、唐僧師徒……徐登勇憑借這門絕活兩度登上央視舞台，獲評「荊楚工匠」，年收入超過100萬元，並且先後培育出4000餘名氣球造型從業者。

徐登勇出生於1989年，年輕時南下廣州，從流水線工人一路做到電子工程師。大風新聞報導，徐登勇本以為人生會沿著這條軌跡走下去，直到2013年，一檔綜藝節目中嘉賓穿的氣球衣服，讓他眼前一亮。

「氣球可塑性強，應用場景廣泛，關鍵是門檻低、啟動資金少。」徐登勇帶著3萬元積蓄前往河南學藝。一個月後學成歸來，他在南漳縣開了一家「氣球派對」店。「吹氣球誰不會」、「能吹出花兒來」……親朋好友質疑聲四起。

可他卻不在意，走街串巷發傳單、挨家挨戶跑婚慶公司。慢慢的，宴會承接、活動現場布置的單子來了。2015年轉戰襄陽後，更是打開商場美陳、大型活動布景的市場，不僅本地訂單做不完，不少外地客戶也慕名前來。

2017年，徐登勇迎來高光時刻，先後受邀參加「出彩中國人」、「黃金100秒」節目，兩度亮相央視。

節目播出後，訂單從全國各地飛來，當年收入超100萬元，最大的一筆訂單是江西一家樓盤的氣球藝術展，從策劃到執行僅半個月時間，費用60萬元。

「同材質的氣球，普通人做的造型三四天就會漏氣走形，我製作的至少能完好保持一周。」徐登勇說，「保質期」是氣球造型實現商業價值的關鍵。為了延長氣球「保質期」，徐登勇自主創新給氣球「續命」。

第一招，打結手法；「打結時不能生拉硬扯，不然受傷處就是氣球的漏氣點。」徐登勇靠這套手法，氣球能保持至少一周不漏氣。

第二招，套球工藝。在氣球外面套氣球，破一層，還有一層，讓氣球保質期延長到半個月。

第三招，球內注膠。徐登勇通過給氣球內注膠，在氣球內部形成一層保護層，讓氣球生命周期延長至一個月。「現在我們做的大型氣球造型，三個月都完好如初。」徐登勇說。

隨著客戶需求越來越個性化，從最初的固定方案，到如今「給一張圖片就能做出來」，徐登勇意識到：氣球造型不只是一門手藝，更是一門創意藝術，唯有持續創新，方能永立潮頭。

徐登勇的氣球作品。（取材自極目新聞）
徐登勇的氣球作品。（取材自極目新聞）

徐登勇憑借「吹氣球」絕活年收入超過100萬元。（取材自大風新聞）
徐登勇憑借「吹氣球」絕活年收入超過100萬元。（取材自大風新聞）

河南

上一則

高才通赴香港申請 不良仲介假文件誤導 送「紅包」易觸法

下一則

18萬元買「二次元」畫稿 13歲女花光父親多年積蓄

延伸閱讀

離婚走入低谷 為3歲兒慶生帶給南加單身媽創業契機

離婚走入低谷 為3歲兒慶生帶給南加單身媽創業契機
張若昀蹲地吹氣球 唐藝昕湖南趕回京 一切都只為陪6歲女慶生

張若昀蹲地吹氣球 唐藝昕湖南趕回京 一切都只為陪6歲女慶生
單親媽創業充滿儀式感 孩子也是合夥人

單親媽創業充滿儀式感 孩子也是合夥人
何超蓮35歲生日「二三四房」罕見齊聚… 大合照獨缺老公竇驍

何超蓮35歲生日「二三四房」罕見齊聚… 大合照獨缺老公竇驍

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08
遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

2026-05-05 20:39
中國遙感測繪領域的頂尖專家、武漢大學教授柯濤日前去世，年僅48歲。除了柯濤，近年來有多名中國頂尖科學家密集死亡，死因引發中國網友揣測。 （取材自京報網）

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

2026-05-11 06:30

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父