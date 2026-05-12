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2人之家1年用水400噸 背後藏「洗衣求平靜」離奇謎案

中國新聞組／即時報導
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圖為母女所住的小區。（取材自央視）
圖為母女所住的小區。（取材自央視）

只有2人住，3年卻用掉1000多噸水，且拒絕任何人進門。物業覺著不對勁，民警一查發現，屋裡竟藏著在逃嫌犯。央視「法治在線」揭露了這背後的離奇謎案。

新快報報導，山西太原一個小區的物業經理今年1月向當地民警反映，有一家住戶的用水量很不正常。住戶是母女二人，一年的用水量竟然高達400多噸。物業上門提醒，但住戶老太太拒絕讓他們進家，也說沒有跑水，用水很正常。

轄區派出所介入核查研判，查到老太太的兒子劉某詐騙在逃，曾出入老太太的家。劉某白天幾乎從不出門，專門等到晚上才外出活動，而且衣著打扮十分異常。

劉某今年50多歲，曾經是某電業公司的一名員工。但為何躲在家裡一年用了400多噸的水？該不會是在家製毒？經過警方訊問，劉某坦承，因為長期潛逃、害怕被抓，整天心神不寧、焦躁不安。一次偶然間，他發現洗衣機運轉的轟鳴聲，能讓自己慌亂的心平靜下來，他就整天在家不停地洗衣服。

目前，劉某已被當地檢察機關依法提起公訴。

一場由用水量異常牽出的追蹤，最終讓潛逃多年的逃犯劉某落網，這樁荒唐又令人唏噓的案件也終於真相大白。

劉某晝伏夜出、穿戴怪異。（取材自央視）
劉某晝伏夜出、穿戴怪異。（取材自央視）

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