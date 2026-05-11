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比疫情期間還少…中第一季結婚登記169.7萬對 創新低

記者謝守真／綜合報導
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中國民政部10日公布統計顯示，今年第一季全國結婚登記169.7萬對，較去年同期減...
中國民政部10日公布統計顯示，今年第一季全國結婚登記169.7萬對，較去年同期減少6.24%。（新華社）

中國結婚登記數據再度走低。中國民政部10日公布統計顯示，今年第一季全國結婚登記169.7萬對，較去年同期減少6.24%。彭博指出，此一數據創下有紀錄以來同期新低。分析指出，顯示即使在傳統婚禮旺季，新家庭形成仍持續疲弱；同時，相關變化也反映年輕世代在高生活成本與社會觀念轉變等因素下，趨於「不婚不生」的趨勢。

中國民政部10日發布「2026年一季度民政統計數據」。數據顯示，今年第一季全國結婚登記169.7萬對，較去年同期減少11.3萬對，跌幅6.24%。同時，離婚登記則為62.2萬對。

彭博指出，上述數字低於疫情期間水準，當時第一季登記人數超過200萬，同時也是有紀錄以來同期最低，凸顯新家庭形成持續疲弱，即便在婚嫁旺季亦然。

另有分析認為，結婚登記下降反映中國人口結構與經濟壓力的多重影響，包括在生活成本上升、就業不確定性與社會觀念轉變，使中國的年輕世代延後或選擇不婚的情況日益明顯。

從長期趨勢來看，中國結婚登記人數自2013年以來持續下降，由2013年的1346.9萬對降至2022年的683.5萬對。2023年在疫情後短暫回升至768.2萬對後，2024年再度下滑至610.6萬對。直至2025年，中國結婚登記人數稍稍回升，有676.3萬對。

在結婚登記數據持續走低的同時，中國近年也持續推出多項便利婚姻登記與婚育相關政策。央視新聞指出，5月10日為北京當局新修訂「婚姻登記條例」施行一周年，一年來全國辦理「全國通辦」68.2萬件，「異地調檔」24.7萬份。

報導稱，為提升便利性，中國民政部推動婚姻登記、生育登記、戶口婚姻狀況變更等事項整合為「一件事」，部分地區可實現當天辦結。同時，中國已設置婚姻家庭輔導室4747個，婚姻登記機關基本全覆蓋，並配備約1.8萬名輔導人員，其中約0.9萬人具備心理諮詢或社工專業資格。此外，中國建成戶外頒證點1330個，並設有525個設於公園等場域的登記點，以及2045處婚俗文化展示場所。

另，湖北廣播電視台旗下「長江雲新聞」指出，臨近5月20日，「520」因諧音「我愛你」成為新人登記熱門時段，多地當日名額已約滿，不少民眾早在4月即完成預約。

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