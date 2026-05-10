川男上山採野菜遇巨大黑熊 對視1分鐘全身而退

賴先生用手機近距離拍下黑熊。（取材自紅星新聞）

四川阿壩州理縣米亞羅鎮珊瑚溝的山林中，近日上演了一場驚心動魄的「人熊對峙」。獨自一人上山挖野菜的賴先生，和一頭三、四百斤重的黑熊相遇，最近距離僅2、3公尺，雙方對視了將近1分鐘後，這頭黑熊才轉身離開。逃過一劫的賴先生心有餘悸表示，這是他第二次遇到黑熊，遇到熊的時候並不怕，離開後上車安靜下來才感到後怕，身上開始冒冷汗。

紅星新聞報導，7日下午5時20分左右，賴先生獨自一人在海拔3000多公尺的山上採挖鹿耳韭。他曾在當地電站工作過兩三年，知道山上有熊和犛牛，因此每隔1、2分鐘就會四處觀望一下，但這次黑熊悄無聲息地靠近，直到他轉頭時，才發現這個龐然大物已近在咫尺。

賴先生回憶，「我第一反應以為是犛牛，還想嚇唬牠一下。結果我側過頭，牠也把腦袋轉過來，直直地盯著我。」他瞬間意識到眼前是一頭黑熊，「我盯著牠，不敢動，牠也沒動。我們對視了大概幾十秒到1分鐘。」

在這個關鍵時刻，賴先生冷靜地迅速環顧四周，確認附近沒有小熊，同時在心中規畫一旦黑熊發動攻擊的逃跑路線。也許是感受到了人類沒有敵意，黑熊最終小心翼翼地轉身，慢慢走向旁邊；在黑熊走開後，賴先生掏出手機拍下了當時的畫面，當時他的手裡還攥著一把剛採到的鹿耳韭。 賴先生當天採到的鹿耳韭。 （取材自紅星新聞）

黑熊離開後，賴先生沒有立即奔跑，而是大步跨過圍欄，走了一段路後坐進車裡休息。直到這時才感到後怕，身上開始冒出冷汗。

據了解，這不是賴先生第一次在珊瑚溝遇到黑熊。2024年12月19日，他在電站上夜班巡邏時，曾在距離30公尺遠的峭壁上看過一頭熊，當時因為有十多公尺高的陡坎阻隔，他還敢對著熊吼兩聲，但像這次近在咫尺的對峙，仍讓他心有餘悸。

理縣林草局和當地政府工作人員表示，米亞羅的山上的確有熊分布，且具有攻擊性，不過近年來未曾發生過熊傷人事件。賴先生事後感慨：「幸好沒有把牠激怒，不然牠就要攻擊人了。」