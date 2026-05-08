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30年前贈唐伯虎等名畫去向不明？ 天津美院：均在庫保管

中國新聞組／北京8日電
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男子稱爺爺30年前捐贈唐伯虎、黃庭堅、蘇軾等40件名家書畫，天津美院稱「永久性收...
男子稱爺爺30年前捐贈唐伯虎、黃庭堅、蘇軾等40件名家書畫，天津美院稱「永久性收藏」，如今去向不明？（取材自都市快報橙柿互動）

天津的康先生反映，爺爺康建章於1996年向天津美術學院捐贈40件書畫，包括唐伯虎、蘇軾等名家書畫，如今部分書畫去向不明。天津美術學院近日通報，康建章捐贈的40件書畫作品均完整在庫保管，無遺失、調換及違規處置情況。

新京報報導，2024年，康先生曾聯繫天津美院詢問書畫去向，但一直未獲明確答覆。他表示，作為捐贈人的後代，希望院方核實藏品現狀並出具清單。

天津美院7日通報，關於康建章向該校捐贈書畫作品事宜的相關討論，學校高度重視捐贈者親屬和社會關切。經核查，康建章曾於1996年向學校捐贈書畫作品40件，助力學校教學與文脈傳承，其公益善舉學校始終銘記並深表敬意。

目前，學校已對當年捐贈書畫作品完成全面核查，40件書畫作品均完整在庫保管，台帳齊全，無遺失、調換及違規處置情況。學校充分尊重家屬合理知情訴求，可依規在校內指定場所，核實捐贈作品保管現狀。

都市快報報導，康先生表示，此前他在直播中展示過捐贈材料，遭到部分網民質疑「造假」、「吹牛」，甚至被舉報，相關舉報內容後經警方查證不實。

康先生出示清單顯示，捐贈書畫中有唐伯虎、黃庭堅、蘇軾等名家書畫。康先生稱他暫不確定書畫真實性。

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