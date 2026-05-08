百萬人圍觀…廣東房子沒蓋完鋼筋發芽了 網友：活久見

廣東揭陽一名男子家未蓋完的房子鋼筋裡發出嫩芽，引發熱議。（取材自微博）

近日，廣東揭陽一名男子家未蓋完的房子鋼筋裡發出嫩芽，引發熱議。當事人表示，本來房子要建六層，還有兩層沒建完，停工一段時間發現鋼筋上發芽，但鋼筋外面都沒種子。

綜合媒體信息，5月7日，廣東揭陽一則「鋼筋發芽」的視頻刷屏全網，瞬間引發百萬網友熱議。當地業主陳先生（化名）自家的自建房，原本規畫建六層，可蓋到四層時因資金短缺被迫停工，閒置了大半年。當天他上樓查看工地情況，竟發現裸露在外的鋼筋縫隙裡，冒出了幾簇鮮嫩的綠芽，冰冷的金屬與鮮活的嫩芽形成強烈反差，畫面既奇特又離譜。

陳先生當場看懵，反覆強調鋼筋周圍根本沒放種子，完全不清楚嫩芽從何而來。事件曝光後，相關話題迅速登上熱搜，網友們一邊調侃「活久見」，一邊也共情著業主建房停工的無奈，更有人擔憂長期停工的房屋存在安全隱患。

視頻傳開後，不少專業人士科普，大概率是小鳥糞便攜帶的種子，掉進鋼筋縫隙的塵土裡，加上廣東潮濕多雨的氣候，才意外發芽。

事件發酵後，網友們的評論又搞笑又暖心，還有不少理性擔憂。有網友調侃：「鋼筋都熬到發芽了，業主趕緊湊錢復工吧，房子都等急了。」也有網友腦洞大開：「這是生命的奇蹟，鋼筋都能孕育生命，太頑強了。」還有網友理性提醒：「看著新奇，但長期停工鋼筋生鏽，會影響房屋承重，復工前一定要好好檢測。」不少有建房經歷的網友也紛紛感慨，蓋房子是一輩子的大事，中途停工最磨人，錢花了房沒建好，每天都揪心，特別能理解陳先生的無奈。

從法律和建築安全角度來說，這事看似新奇，實則給自建房業主敲了警鐘。法律上，自建房停工期間，業主作為產權人，有義務做好工地管護，避免鋼筋鏽蝕、結構受損，若因長期閒置導致後續施工安全事故，業主需承擔相應責任。建築專業人士也提醒，鋼筋長期暴露在潮濕環境中，鏽蝕會讓鋼筋變細，降低承重能力，時間久了可能引發牆體開裂、沉降等問題。復工前必須徹底清理嫩芽、檢測鋼筋鏽蝕程度，嚴重的要更換鋼筋，確保房屋結構安全。