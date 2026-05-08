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還清40萬…前體操冠軍吳柳芳：把債還完 我才能重拾體面

中國新聞組／北京8日電
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前體操冠軍吳柳芳靠著跳舞和變裝視頻引起網路熱議。（取材自第一現場）
前體操冠軍吳柳芳靠著跳舞和變裝視頻引起網路熱議。（取材自第一現場）

前國家體操運動員、世界冠軍吳柳芳，近日在接受採訪時透露，已成功還清40萬元（人民幣，下同，約5.87萬美元）家庭債務。吳柳芳提到，為了還清債務，她走上自媒體之路，靠著跳舞和變裝視頻引起網路熱議。雖然在遭遇網路暴力風波時，她的粉絲數量飆升至600萬，但帳號卻遭受清粉、關注功能壓制。

第一現場報導，吳柳芳表示，起初她做帳號時，想要通過「退役體操運動員」的身分打造個人IP，花了大概四年時間，粉絲才從0漲到了4萬。直到吳柳芳與師妹管晨辰在帳號留言區發生爭執，被一些自媒體帳號刻意切片傳播，引發輿論關注。

吳柳芳與管晨辰的爭執始於2024年11月，當時吳柳芳因發布身穿吊帶跳舞的短視頻被指「擦邊」，管晨辰在評論區留言：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了。」引發兩人隔空互懟，吳柳芳回嗆「吃不著葡萄說葡萄酸」，事件迅速發酵，吳柳芳帳號粉絲從不足10萬暴漲至超600萬，但隨後遭平台禁言、關注功能關閉，粉絲被清零至約4.4萬。

如今提及兩年前與管晨辰的爭執，吳柳芳的心態已然平和，「其實我們從頭到尾都是一個不認識的狀態，也沒有聯繫方式」，「我不會去恨一個人，她說的有她的道理，性格可能比較心直口快」。

吳柳芳說，「後台很多人說，做這個互聯網跳舞不體面。我家裡又欠債，這麼困難了，有什麼體面可言？直到現在我把這個債還完了，我才能把體面重新撿回來」。

吳柳芳的父母在訪談時表示，女兒非常懂事，即使面臨家庭債務和家人疾病的重壓，仍將自己的積蓄和收入用於家庭，展現出堅強與責任心。母親更提到，女兒曾在自己住院期間獨自面對種種困難，決定開始自媒體直播以增加家庭收入。

吳柳芳的父母表示，女兒做直播前，工資只有每個月4000，存不下錢，想抓住網路直播的機會是迫不得已。

目前債務還清，吳柳芳表現出對未來的希望和期待，她計畫未來為家人換一套電梯房，以改善父母生活。這段艱辛經歷讓吳柳芳找回重擦自尊，並為自己打造更美好的未來展望。

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