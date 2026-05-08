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中國麻辣燙風靡日本 「溫補養生」、「一人食」女性歡迎

中國新聞組／北京8日電
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中式小吃逆襲！麻辣燙風靡日本 年輕女性奉為 養生藥膳。(取材自大娛網)
中式小吃逆襲！麻辣燙風靡日本 年輕女性奉為 養生藥膳。(取材自大娛網)

中國街頭常見的麻辣燙，近年在日本掀起現象級熱潮，東京新宿、大阪心齋橋的麻辣燙店門前經常大排長龍。麻辣燙商家結合日本漢方養生理念，將湯底添加當歸、枸杞、花椒等30餘種食材的溫補配方，主打養生概念受到當地女性的歡迎。而且，麻辣燙默認的單人份形式，讓女性解決單人用餐的社交困境，無需擔心被圍觀或評價。

大娛網報導，這股麻辣燙風潮源於精準本土化改造。商家結合日本漢方養生理念，在菜單上標註食材功效：辣椒促循環、花椒驅寒、菌菇補膳食纖維，直擊日本女性體寒、氣血不足的痛點。同時降低辣度、減少油膩，增加蔬菜與低脂食材，單碗熱量僅300-500大卡，契合減脂與美容需求。

社交平台助推下「麻辣燙」話題播放量破3億，「吃麻辣燙 = 養生」成潮流認知。年輕女性將其視為改善手腳冰涼、經期不適的養生餐，健身教練與健康博主也紛紛推薦。麻辣燙店食客九成是20-35歲女性，一碗售價約1500日元（近70元人民幣），熱度遠超傳統日料。

快科技報導，麻辣燙在日本的熱度攀升，除了被解讀為健康藥膳外，其背後還有一個關鍵原因：它完美解決了日本女性單人用餐的社交困境，成為無數日本女性的用餐避風港。

在日本傳統飲食場景中，拉麵店、牛丼店等場所長期存在對單人女性顧客的隱性偏見。女性獨自用餐往往會引來異樣眼光，甚至被貼上 沒朋友、不會做飯的標籤，部分人還會因為不懂配合群體用餐文化遭遇隱性霸凌，讓很多女性對獨自在外吃飯望而卻步。

而日本的麻辣燙店則完全打破了這種刻板印象：店鋪設計借鑑快餐或咖啡廳風格，女性獨自進入毫無違和感。不少門店甚至明確打出「女性一人也能輕鬆進入」的宣傳語，形成了「大家都在各自選食材、拍照，不會顯得突兀」 的安全氛圍。

麻辣燙在日本火爆！竟因為適合一人食。(取材自快科技)
麻辣燙在日本火爆！竟因為適合一人食。(取材自快科技)

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