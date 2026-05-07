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「豆包」搜黎元洪照片 出來是男星范偉 中網友批「低級錯誤」

記者賴錦宏／即時報導
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中國網友使用「豆包」檢索中華民國第2任大總統黎元洪，系統配圖卻是大陸演員范偉於電...
中國網友使用「豆包」檢索中華民國第2任大總統黎元洪，系統配圖卻是大陸演員范偉於電影「建黨偉業」中的惡搞劇照，讓網友質疑豆包的正確性。（取材自小紅書）

有中國網友反映，將推出付費版本、字節跳動旗下的AI工具「豆包」，用它查詢中華民國第2任總統黎元洪時，竟錯配成演員范偉的惡搞劇照，低級錯誤引發爭議。豆包則回應，出錯是因為兩人樣貌相似，網圖長期混用、誤用，負責人表示已完成修正。陸媒澎湃新聞則質疑，未來AI一旦收費營運，是否應為生成結果的準確性負責。

星島日報報導，有中國網友在小紅書發帖稱，使用豆包檢索中華民國第2任大總統黎元洪，出現的配圖卻是中國男演員范偉在電影「建黨偉業」中的惡搞劇照。該網友批評，「近代人物還用得著給演員圖片？『豆包』越來越不智慧了。」

不少用戶測試後發現，豆包搜索結果不盡相同，有時顯示范偉圖片，有時同時給出范偉、黎元洪照片。網民調侃，「以後估計范偉就是（豆包AI）免費版標配了」。

豆包系統被問及為何會犯此類低級錯誤時，則回覆黎元洪、范偉非常相似，且惡搞圖當年流傳甚廣，流量比黎元洪原版歷史照片傳播度高得多，網上存在大量混用誤傳，因而辨識失誤。豆包相關負責人回應，相關問題已「優化」。

豆包的App Store頁面4日出現付費版本服務聲明，宣稱標準版每月68元（人民幣，下同）、加強版每月200元、專業版每月500元，「豆包付費」衝上微博熱搜。豆包官方強調，會始終提供用戶日常使用的免費服務，在此基礎探索更多增值服務，相關方案仍在測試階段。

消息人士透露，豆包付費版鎖定高階需求，涵蓋簡報製作、數據分析、影像創作，由於進階運算須消耗龐大算力，因而規劃收費模式提升模型效能。

澎湃新聞則質疑，AI平台邁向收費化後的責任問題。評論指出，若用戶付費換取服務，平台理應保障內容基本準確；若持續出現低級錯誤，勢必衍生消費權益、商業倫理及責任劃分等爭議。未來AI服務提供者，應盡到訊息可靠性的基本保障義務。

中華民國 小紅書

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