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宰客？4隻皮皮蝦賣1035元 三亞海鮮店遭申訴 市監局：先賠付

中國新聞組／北京7日電
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近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃宵夜時，僅4隻皮皮蝦就花費1035元，三亞市市...
近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃宵夜時，僅4隻皮皮蝦就花費1035元，三亞市市監局已介入調查。（取材自紅星新聞）

近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃宵夜時，僅4隻皮皮蝦就花費1035元（人民幣，下同，約151.7美元），價格過高，店家存在宰客行為。

紅星新聞報導，該網友發布的圖片顯示，其於5月4日晚間前往三亞某海鮮店用餐，點了中號紅花蟹、大號泰國瀨尿蝦、椰子飯及部分酒水飲品，4人總計消費1815元。帳單顯示，大號泰國瀨尿某單價為每公斤1512元；另一張點菜單則標註「大泰」4隻，單價756元。該網友在帖子中明確表示，已致電12345政務服務專線提出申訴。

據報導，評論區多名網友稱價格過高，並表示在其他地方吃沒有這麼貴。但也有網友截圖顯示，電商平台2隻皮蝦綜合價格就是數百元。考慮餐廳要獲利，事發五一假日期間，以及位於熱門城市熱門景點附近，不少人認為談不上宰客。

三亞市市場監督管理局微信公眾號6日發布情況通報回應此事：「5月5日，我們關注到有網友反映我市一海鮮店存在價格過高的問題，我局立即聯合相關部門介入調查，目前三亞放心游平台已啟動先行賠付機制。一旦查實存在違法違規行為，我們將依法從嚴處理，絕不姑息。」

報導指出，該網友向記者表示，其此前不了解皮皮蝦的市場價格，也沒有吃過，誤以為菜單上標註的756元是每公斤的價格；同時透露，目前已收到相關賠付款項。

紅星新聞致電涉事海鮮店，一名工作人員回應稱，店內海鮮均實行明碼標價，大蝦與小蝦的價格不一樣，售賣的價格也要參考進貨價，近幾日大號皮皮蝦的價格為700多元一斤。三亞市市場監督管理局一名工作人員表示，事情仍在進一步調查和處理當中。

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