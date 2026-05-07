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花錢當囚犯遊街…杭州景區「流放體驗」走紅 有人認「晦氣」

中國新聞組／北京7日電
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遊客扎堆當「囚犯」遊街。（視頻截圖）
遊客扎堆當「囚犯」遊街。（視頻截圖）

浙江杭州某景區近日推出「坐囚車、戴罪枷遊街」的「流放體驗」引發熱議。視頻中，多名穿古裝遊客被鎖在木製囚車上「遊街示眾」，畫面引發網友兩極分化：有人覺得新奇刺激，也有人直呼「晦氣」、「不舒服」。景區客服回應稱，該項目系「我回大宋」演出的一部分，是遊客自願報名參與互動，每人280元（人民幣，下同），並未強制，但「有可能會被NPC人員選中」。

戴罪枷遊街的遊客。（取材自微博）
戴罪枷遊街的遊客。（取材自微博）

據極目新聞報導，近日網路上多段「遊客體驗坐囚車戴罪枷遊街」視頻引發關注，視頻定位於杭州宋城景區。視頻顯示，不少人擠著坐囚車，還有人戴罪枷遊街，邊走邊笑得好開心，還沿路拍照。網友們對此事觀點不一：「外向人的主場」、「怎麼說呢，要不避避讖？」、「玩的人開心了，主辦方也掙錢了，網友不願意了」。

杭州宋城帳號推文介紹，景區正在舉行全民共創沉浸大戲「我回大宋」，沒有旁觀者，人人皆主角，沒有觀眾席，全場皆舞台。有告示稱：「要穿越回大宋有兩條鐵律，戴面具和穿宋裝。違規者要接受以下數十個懲罰。例如給李師師拉裙襬、坐囚車遊街或戴罪枷示眾、幫武大郎賣燒餅、給蘇東坡研墨鋪紙、當更夫敲更、當眾在5分鐘之內吃一隻燒雞等。我們也有免罰福利」。

被關在牢車上遊街示眾的遊客。（取材自微博）
被關在牢車上遊街示眾的遊客。（取材自微博）

發布視頻的網友稱，視頻中的內容為「我回大宋」節目中的互動項目之一。景區提供免費面具並免費換裝，遊客參與節目如果不穿宋服或不戴面具，會隨機觸發不同的趣味互動，比如坐道具囚車、5分鐘吃完一隻燒雞、幫武大郎賣燒餅等，可自由選擇。

浙江杭州宋城景區推出「坐囚車、戴罪枷遊街」沉浸式旅遊體驗引發熱議。（取材自極目新...
浙江杭州宋城景區推出「坐囚車、戴罪枷遊街」沉浸式旅遊體驗引發熱議。（取材自極目新聞）

杭州宋城景區客服工作人員表示，該景區成人票售價280元，會提供免費換裝及免費面具，如果遊客沒穿宋服或沒戴面具，可能會隨機觸發互動，坐道具囚車是互動環節之一，「有可能會被NPC人員選中，遊客也可通過表演才藝來免除，自願參加互動，不會強制」。

有網友覺得很有趣，但多數網友不以為然：「最好再扔倆爛菜幫子才真實」，「你倒是做戲做全套啊，準備點爛菜葉子臭雞蛋啥的」，「我可不幹，丟人」，「看著挺樂意的呀」，「這些人錢多到沒地方花」，「去當群演啊還能掙錢，這還得花錢」，「看著蠻有意思的，但打死我也不去」，「cos囚犯」，「臉上刺上字是不是體驗更好」，「挺有意思的，過一把演員癮」。

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