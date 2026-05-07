88元網紅雪糕鍾薛高破產清算 508件無形資產打包拍賣

曾開業的鍾薛高線下門店。（取材自鍾薛高微博）

昔日網紅雪糕品牌鐘薛高食品（上海）有限公司進入破產清算程序，其名下508件無形資產在拍賣 平台公開整體拍賣，起拍價為207萬元（人民幣，下同，約30.3萬美元），競拍需繳納20萬元保證金。 截至6日下午3時許，已有11人報名參與競標，另有數十人關注。

大風新聞報導，據拍賣網站顯示，鍾薛高食品（上海）有限公司管理人於2026年5月6日10時起至2026年5月7日10時止（延時除外）進行公開拍賣活動，整體打包拍賣該公司名下的508件無形資產，包含492項註冊商標、8項授權專利以及8項著作權。

據報導，根據標的物介紹顯示，被拍賣的492項註冊商標包括「鍾薛高」主品牌的「30類方便食品」「29類食品」「35類廣告銷售」等多個類目，還有「鍾薛不高」「鍾薛不低」等名稱的多個類目。被拍賣的專利包括冰淇淋（海鹽椰椰）、一種用於雪糕生產的液氮注模設備等，另有企業CRM客戶關係管理諮詢系統的軟件著作權等資產。拍賣信息表明，此次拍賣已屬於破產清算程序，標的物為破產財產性質。

公開報導顯示，鍾薛高自2018年憑藉標誌性的瓦片造型雪糕和高端定位迅速走紅，產品定價普遍超過10元一支，部分款甚至高達88元。2021年銷售額突破10億元。2022年，其雪糕成分引發爭議。之後，鍾薛高陷入經營困境，被曝存在欠薪問題。2024年5月，鍾薛高創始人林盛因直播賣紅薯還債，再次引發關注。2025年7月，鍾薛高公司因資不抵債，申請破產。

報導指出，某電商網站仍存在鍾薛高店鋪，擁有227萬粉絲，已沒有任何產品在售。另有電商網站上在售的鍾薛高產品，主要是多種口味的瓦片造型雪糕，銷量較低。