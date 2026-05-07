深圳女受精卵「跑錯房間」 醫找3天嚇壞 竟鑽進這裡卡住了

王女士的胚胎鑽進了腹腔的「牆壁夾層」，罕見緊貼著主動脈。{ 取材自羊城晚報）

廣東深圳王女士近日用驗孕棒測出懷孕，她計畫終止妊娠，但做B超時，卻在子宮內外均未找到「寶寶」。醫師反反覆找了3天，最終在人體最粗的血管旁邊找到了那顆「走錯房間」的受精卵，它沒有長在肚子裡，而是鑽進了腹腔的「牆壁夾層」，罕見緊貼著主動脈——那根像定時炸彈，一旦破裂、幾分鐘就能要命的大血管。

據羊城晚報報導，今年2月初，深圳的王女士用驗孕棒測出懷孕。但這個孩子不在計畫內，她已有一個孩子，這次不打算留下。2月7日，她來到深圳市第三人民醫院婦科門診找醫師高玉濤要求終止妊娠。抽血結果顯示：β-hCG高達12747 IU/L，意味著孕囊已經長得相當明顯，然而第二天B超結果卻顯示子宮內外未見明顯妊娠囊樣回聲，內膜厚7mm，找不到孕囊。

高玉濤反覆追問病史得知，王女士之前有過一次宮外孕，但這次輸卵管、卵巢、腹腔都仔細看過了都沒發現。2月9日再次做彩超，在腹膜後、腹主動脈左側發現了一個厚壁囊性包塊。高玉濤向王女士解釋：「我們的腹腔就像一個房間，腸子、子宮、卵巢都在房間裡面。而腹膜後，是房間牆壁的夾層，那裡有動脈大血管、腎臟、脊柱，空間狹小，一旦出事就是天大的事」。

2月10日增強CT確認：腎靜脈下方腹主動脈左旁腹膜後病變，考慮異位妊娠可能性大。腹膜後異位妊娠是異位妊娠中最罕見的類型之一，發生率極低。而長在腹主動脈旁邊更是極其罕見。腹主動脈是人體最粗的動脈，血流量巨大、壓力極高，這個胚胎就像一顆焊在血管壁上的定時炸彈，一旦破裂，幾分鐘內失血可達數千毫升，連搶救的機會都渺茫。

婦科立即開展多學科會診，這種位置、風險必須手術切除，但手術難度極高：胚胎緊貼主動脈，剝離過程中破了一個1毫米的小口都會造成大出血。王女士選擇保守治療，用藥後HCG緩慢下降，但後來停住不動了，高玉濤增加MTX注射、加密監測、繼續用藥，HCG終於沒有再反彈，那個藏在腹主動脈旁邊的包塊愈來愈小，胚胎慢慢被消滅。保守治療成功了。