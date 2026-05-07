鎮政府牌匾小孩塗鴉 書記一句話被讚「有煙火氣的大院」

小朋友在政府牌匾上的塗鴉。(取材自大風新聞)

四川雅安市雨城區多營鎮人民政府的牌匾上，出現了著孩子們的塗鴉，歪歪斜斜的，有文字、有圖案、還有拼音。引發大量網友討論。多營鎮書記表示，朋友們天真的情緒值得珍藏，目前暫時沒有更換牌匾必要。讓不少網友大讚這是「最有煙火氣的政府大院」。

大風新聞報導，多營鎮政府門口有一個小廣場，在當地叫院壩，廣場外面是街道，廣場和街道之間沒有圍牆。平時下班後，當地居民會在廣場上跳廣場舞、休閒，孩子們也在旁邊玩耍。

當地民眾說，她說，只要不下雨，大家天天去政府門口的廣場上跳舞，鎮政府及時在樓頂安裝照明燈，根據不同季節動態設置亮燈時間，為群眾跳廣場舞、休閒散步提供明亮、安全的活動環境。

另外，鎮政府小廣場提供村民、遊客免費停車服務，便民大廳面向群眾敞開，為群眾提供飲水、休息、衛生間使用等便利，非常貼心。只是小朋友們太調皮了，在牌匾上亂寫亂畫，作為家長，實在很過意不去。

多營鎮黨委書記、鎮長何佳洪說，小朋友坐的位置是一樓辦公室外的窗台，家長在廣場上跳舞，孩子們在玩耍等待，其實是非常和諧的一幕。

孩子們在政府牌匾上塗鴉的次日早上，保潔阿姨看到後，有擦拭了一下，但沒有擦掉。到目前為止，牌匾還保持著塗鴉後的樣子。何佳洪表示，一方面是節約的原則，另一方面小朋友天真爛漫的情緒值得珍藏，暫時也不會對牌匾進行更換。