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廣州一隻小狗靠撿瓶子攢了10萬元 飼主：不讓撿會抑鬱

中國新聞組／廣州7日電
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法國鬥牛犬「小白」因幾年如一日堅持撿瓶子走紅。（取材自新民晚報）
法國鬥牛犬「小白」因幾年如一日堅持撿瓶子走紅。（取材自新民晚報）

廣州一隻法國鬥牛犬「小白」近日因幾年如一日堅持撿瓶子走紅。據其主人張先生說，撿瓶子是「小白」的愛好，「小白」已經通過撿瓶子存了10萬（人民幣，下同）；「小白」火了之後，附近的商鋪都認識牠，大家都備好瓶子給牠去撿，部分商家還為其提供飲水碗和遮陽傘。讓不少網友直呼「真『旺財』」，「送過來教一下我的貓」。

據新民晚報報導，張先生近日在社交平台發視頻稱，「小白」從四、五個月大的時候就喜歡撿瓶子，當時牠撿了瓶子，有流浪漢用肉去交換，牠便一直以為瓶子能換肉吃，一發不可收拾。「小白」一天要撿三次瓶子，早中晚各一次，他會一起撿，每次撿20到30分鐘，「小白」撿累了會自己回來休息。

一開始「小白」一天撿的瓶子可以賣20塊左右，5年時間裡攢下超10000元存款。火了後周邊的店鋪人員都會備好瓶子讓牠去撿，部分商家還為「小白」提供飲水碗和遮陽傘。「五一」假期5天時間，撿的瓶子加上別人送的就賣了216塊錢。每個月撿的瓶子可以賣超1000元，加上平台收益後可達3000至4000元，並坦言目前10萬元有很大一部分來自視頻收入，不只是賣瓶子。

法國鬥牛犬「小白」欣賞著自己的「戰利品」。（取材自新民晚報）
法國鬥牛犬「小白」欣賞著自己的「戰利品」。（取材自新民晚報）

「其實我們也不缺這點錢，因為我當時拍攝牠的初衷只是想記錄牠的生活，沒想到能火，火了會有平台的收益。我們附近也有很多流浪貓，可以用這個收入能去做點更有意義的事」，張先生說，自己是做生意的，「小白」不缺吃喝，撿瓶子是牠的一個愛好，他非常尊重牠的意願和選擇。

張先生說，其實在早前也曾為「小白」撿瓶子而困擾，但一不讓牠去撿，牠便會在家裡不吃不喝，心情抑鬱。「『小白』5年都堅持做著這一件事，努力去奮鬥的話，總有一天會出人頭地的，拍牠的視頻就是記錄牠的精神，鼓勵大家努力奮鬥」，張先生說。

張先生並表示，他已設立專屬帳戶管理收益，其中30%用於「小白」日常開銷（狗糧、玩具），40%捐助流浪動物救助機構，30%作為養老儲備金，部分已用於為流浪貓提供食物。

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