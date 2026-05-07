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「老婆這和妳好像」 川男刷到女子尋親視頻 DNA確認是大姨子

中國新聞組／北京7日電
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曦月（左2）和姐妹團聚後合影。（取材自紅星新聞）
曦月（左2）和姐妹團聚後合影。（取材自紅星新聞）

在廣州工作的四川雍先生今年3月在玩手機時刷到河北女子曦月的尋親視頻，發現和妻子長得很像，懷疑是妻子失散多年的三姊，沒想到經親緣人像和DNA比對，確認妻子和曦月是親姊妹。曦月得知當年與親人失散的原因，是父母將她「送」給了鄰鎮一個無法生育的女子，她釋懷地說，她不計較，也理解父母的難處，以後會和父母、姊妹們常來往。

據紅星新聞報導，雍先生平時在廣州上班，妻子譚女士帶著孩子在重慶，今年3月他閒暇玩手機時刷到曦月尋親的視頻，感覺比較震驚，馬上打電話給譚女士「老婆，這個尋親女子和你長得好像」，雍先生知道妻子有個從小失散的姊姊，譚女士又把照片發給妹妹和父母，大家看後都覺得很像，於是她和曦月互相添加聯繫方式。

「家裡共有5個姊妹，我排行老四，從小失散的是大我一歲的三姊」，譚女士說。曦月和譚女士聊天後，覺得很多情況都對得上，就通過向志願者求助親緣人像比對，相似度很高，後來譚女士將父母採集的血樣寄給志願者比對DNA，經過20多天等待，比對成功，兩人確認是親姊妹。

曦月說，她今年38歲，3年前，一名親戚偶然間告訴了她真實身分，從此開始尋親；「養父母只有我一個孩子，從小對我很好，親戚也對我好。但我現在也是兩個孩子的母親，理解當父母的感受，所以心中想找到親生父母，也想知道自己來自哪裡」，曦月說，但3年來在社交平台發信息尋親收效甚微，去年年底，她開始拍視頻尋親，僅3個月後，妹夫就刷到她的尋親視頻。

5月2日，曦月和丈夫回到廣安鄰水的老家，父母、姊妹為她準備了幾十桌的團圓宴，邀請眾多親朋好友相聚。

對於自己是如何到的河北，曦月稱自己沒有刻意問過父母，不過，父母主動告知真相；當年她出生後，父親的一個同行說鄰鎮一個女子無法生育，於是就將自己送養給這名女子，後來父母又去找時，該女子已失聯。

「我不計較當年父母為何將自己送人，我也理解父母的難處，現在我找到親生父母和姊妹們了，就是最好的緣分」，曦月說，以後，她會和父母、姊妹們常來往。

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