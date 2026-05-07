上海迪士尼變「迪土尼」十周年手帳印錯字當場變「限定版」

迪士尼紀念手帳印刷錯誤，印成「迪土尼」。(取材自儂好上海)

上海迪士尼 樂園迎來了十周年紀念，然而意外卻在紀念手帳中發生。有消息指出，大批量印刷的周年紀念手帳出現了錯誤，將Disney 「迪士尼」印刷成了「迪土尼」，一字之差引起網友熱議。不少年卡用戶表示收到手冊後才發現這個錯誤，指出這不僅僅是個別情況，而是批量印刷的錯誤。

上觀新聞報導，隨著錯誤的手帳在社交媒體上廣泛傳播，不少網友紛紛曬出這個錯誤版本，戲稱這是官方絕版、「限定款」限定藏品，表示這個版本具有一定的收藏價值。有的網友更進一步把帶著「迪土尼」手冊入園打卡，展現創意搞笑的玩哏方式。

報導指出，對於這個錯誤，迪士尼官方客服已經回應表示，已經向相關團隊匯總上報了錯誤情況，相關部門正在商討解決方案。迪士尼表示，後續的退換、補發安排將會透過官方公眾號、APP另行公告，具體的處理方式目前還未公布。上海迪士尼工作人員感謝用戶的反饋和關注。目前整個事件目前仍在處理中，迪士尼方面也呼籲用戶耐心等待後續處理方式的公布。

不少用戶也稱，對於這次十周年紀念手帳的錯誤，希望迪士尼方面可以儘快提供解決方案，並確保年卡用戶能夠正確獲得正確版本的紀念手冊。