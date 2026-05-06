嘲諷遊客？嵩山「爬不動了吧」標語被換 景區「聽勸」回應了

被更換前的標語牌，「爬不動了吧」成為嵩山熱門打卡點之一。(取材自上游新聞)

五一期間，河南 嵩山風景區一塊寫著「爬不動了吧哈哈哈哈哈」的網紅標語牌，經歷了「失而復得」。

上游新聞報導，這塊原本設在嵩山太室山半山腰，因精準戳中登山者體力透支狀態而意外走紅的趣味標語牌，疑因部分聲音質疑其「嘲諷遊客」而被替換為新的標語。嵩陽景區作人員4日指出，五一期間確有更換該牌內容，但前一天已經「聽勸」，重新換回了之前的標語。

據悉，這塊標語牌立於嵩陽書院通往峻極峰的半山腰步道，標語牌內容中，「爬不動了吧」以及33個「哈」字組成的文案配上一旁的陡峭台階，格外吸睛。不少氣喘吁吁的登山者行至此處，常被「魔性」的標語逗樂。憑借這種獨特的互動感，去年夏天經媒體報導，「爬不動了吧」標語牌意外走紅，成為了嵩山熱門的網紅打卡點之一。

然而今年五一期間，有遊客發布視頻稱，這塊標語牌上的標語已被新的標語覆蓋。畫面中，三名工人正在標語牌表面張貼全新的文案：「這個世界應該是有趣的，不然我也不會整天想著玩。」標語牌換新的消息很快在社交平台發酵，不少網友紛紛表達惋惜，直言新標語少了原本的趣味氛圍感，遠不及原版標語生動有梗。

據報導，河南當地網友「糖糖媽」回憶起去年帶6歲女兒遊玩時的情景。她說小閨女當時正是看到了這塊牌子，被激起了勝負欲才咬緊牙關爬上嵩山山頂的。她表示，這種接地氣的互動形式其實非常有趣，對景區的突然更換感到不解。

不過，遊客們的呼聲很快便得到了實質性的回應。3日當天，又有網友曬出圖片，證實景區火速將標語牌換回了之前的文案。儘管有眼尖的遊客發現，該標語牌是全新製作，並非原先那塊，因為牌子上諸如「我可是無敵體育生」、「小小嵩山，拿下」等遊客手寫塗鴉留言已不復存在。

報導指出，景區工作人員證實該標語牌近期確有更換，由景區營銷處和工程處具體操作，景區昨日已將一塊新的標語牌立於原處。該工作人員介紹，由於此前關注到網絡上有少數聲音認為該標語牌的內容帶有一定的負面意味，出於避免引發不必要爭議及提升遊客體驗的綜合考量，遂在五一期間予以更換。

該工作人員坦言，更換後他們密切關注著大眾的反饋，發現絕大多數遊客對原本的「爬不動了吧」標語牌認可度明顯更高。基於尊重遊客真實感受的原則，景區果斷作出了換回原標語的決定，並歡迎廣大登山愛好者繼續前往該處拍照打卡。